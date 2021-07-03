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12:30 (мск), источник: Sports.Ru

«Зенит» не отпустил Малкома на Олимпиаду. Хавбека заменили в составе сборной Бразилии

«Зенит» не разрешил полузащитнику Малкому принять участие в Олимпийских играх в составе сборной Бразилии.

Бразилия
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Источник: Reuters

Так же поступили «Фламенго» и «Марсель», не отпустившие на турнир нападающего Педро Абреу и Жерсона Сантоса соответственно. Отметим, что последний вчера стал игроком «Марселя», до этого он выступал за «Фламенго».

Вместо Малкома, Педро и Жерсона в олимпийскую сборную Бразилии приглашены Дуглас Аугусто (ПАОК), Габриэл Мартинелли («Арсенал») и Ришарлисон («Эвертон»).

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