«Зенит» не отпустил Малкома на Олимпиаду. Хавбека заменили в составе сборной Бразилии
«Зенит» не разрешил полузащитнику Малкому принять участие в Олимпийских играх в составе сборной Бразилии.
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«Зенит» не разрешил полузащитнику Малкому принять участие в Олимпийских играх в составе сборной Бразилии.
Так же поступили «Фламенго» и «Марсель», не отпустившие на турнир нападающего Педро Абреу и Жерсона Сантоса соответственно. Отметим, что последний вчера стал игроком «Марселя», до этого он выступал за «Фламенго».
Вместо Малкома, Педро и Жерсона в олимпийскую сборную Бразилии приглашены Дуглас Аугусто (ПАОК), Габриэл Мартинелли («Арсенал») и Ришарлисон («Эвертон»).