«Всё это на уровне «если бы да кабы». Семак — возможном приглашении в сборную России
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос о возможном приглашении в сборную России.
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос о возможном приглашении в сборную России.
«Если позовут в сборную России — пойду ли? Всё это на уровне “если бы да кабы”. Вряд ли стоит рассуждать на эту тему. У меня контракт с “Зенитом”, я занимаюсь своим делом и выполняю свои обязательства перед клубом», — приводит слова Семака Bobsoccer.
Сейчас сборную России возглавляет Станислав Черчесов. На чемпионате Европы — 2020 сборная России под его руководством набрала три очка и вылетела с Евро-2020, заняв последнее, четвёртое место в группе B. Выше финишировали Бельгия, Дания и Финляндия. При этом финны по итогу не пробились в