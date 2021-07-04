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18:54 (мск), источник: Чемпионат.com

«Всё это на уровне «если бы да кабы». Семак — возможном приглашении в сборную России

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос о возможном приглашении в сборную России.

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Источник: РИА "Новости"

«Если позовут в сборную России — пойду ли? Всё это на уровне “если бы да кабы”. Вряд ли стоит рассуждать на эту тему. У меня контракт с “Зенитом”, я занимаюсь своим делом и выполняю свои обязательства перед клубом», — приводит слова Семака Bobsoccer.

Сейчас сборную России возглавляет Станислав Черчесов. На чемпионате Европы — 2020 сборная России под его руководством набрала три очка и вылетела с Евро-2020, заняв последнее, четвёртое место в группе B. Выше финишировали Бельгия, Дания и Финляндия. При этом финны по итогу не пробились в плей-офф, оказавшись за пределами четвёрки лучших команд, занявших третьи места в своих квартетах.

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