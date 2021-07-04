«Всё это на уровне «если бы да кабы». Семак — возможном приглашении в сборную России

«Если позовут в сборную России — пойду ли? Всё это на уровне “если бы да кабы”. Вряд ли стоит рассуждать на эту тему. У меня контракт с “Зенитом”, я занимаюсь своим делом и выполняю свои обязательства перед клубом», — приводит слова Семака Bobsoccer.