Венедиктов: Черчесов прав, что он госчиновник. Он назначен Путиным и будет снят только им

«Я смотрел пресс-конференцию Черчесова, но я не слушал её. Читал, естественно, отклики. Я, кстати, с ним совершенно согласен, со Станиславом Черчесовым. В том, что тренер национальной сборной — это государственный чиновник ранга генерал-лейтенанта. Назначен президентом и снят будет президентом. И нечего тут придумывать какой-то технический комитет, РФС или что-нибудь ещё.

Он назначен президентом Путиным и снят будет президентом Путиным. Конечно, подготовят решение, но Путин может согласиться, а может не согласиться. Это государственный чиновник, Черчесов прав. И знает, что он отчитывается перед одним… Я хотел сказать «болельщиком», но я не уверен, что Владимир Владимирович — болельщик. Он не болельщик? Я не болельщик, и он не болельщик.