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20:43 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Юрий Лоза: Череда тупых тренеров угробила карьеру Жиркова

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Известный музыкант и футбольный болельщик Юрий Лоза высказался о карьере российского защитника Юрия Жиркова.

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Источник: Спорт РИА Новости

Артист считает, что тренеры Гус Хиддинк, Дик Адвокат и Станислав Черчесов загубили карьеру 37-летнего футболиста.

«Что сделал Хиддинк, когда пришел в наш футбол. Он взял Жиркова, хорошего атакующего полузащитника, поставил в защиту, заставил его бегать по краю поля — от своей кромки до другой. Но это голландская манера. Жирков первые полчаса отрабатывал замечательно, пока силы были, но бегать от одного прыжка до другого — это же глупость. Почему голландцы не стали тогда чемпионами мира, потому что команда к последнему матчу сдувалась, ну нельзя носиться так, нет таких физических сил, мяч бегает быстрее — это им объяснили все чемпионы, которые у них выигрывали», — приводит слова Лозы портал Sobesednik.ru.

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«Пришел второй голландец, тоже опять Жиркова в защиту поставил, он бегал, бегал, бегал, когда кончился тотальный футбол, пришел Черчесов и снова поставил Жиркова в защиту на то же самое место. Как можно? Сколько можно? Мы создать не можем ни одного момента. У нас по пальцам можно пересчитать игроков, которые способны что-то создать. Жирков тогда был из них, и он всю жизнь пробегал в обороне. От того, что череда тупых тренеров угробили его карьеру. В принципе, Жирков был бы хорошим забивающим игроком, если бы не бегал как ненормальный, не пытался вбрасываться под ноги в подкатах», — добавил певец.

Жирков в настоящее время является игроком петербургского «Зенита». Также он выступал за тамбовский «Спартак», московские ЦСКА и «Динамо», махачкалинский «Анжи» и лондонский «Челси». За сборную России Жирков провел 105 матчей и забил два мяча. В 2008 году в составе национальной команды он стал бронзовым призером чемпионата Европы.

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