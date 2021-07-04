Юрий Лоза: Череда тупых тренеров угробила карьеру Жиркова
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Известный музыкант и футбольный болельщик Юрий Лоза высказался о карьере российского защитника Юрия Жиркова.
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Известный музыкант и футбольный болельщик Юрий Лоза высказался о карьере российского защитника Юрия Жиркова.
Артист считает, что тренеры Гус Хиддинк, Дик Адвокат и Станислав Черчесов загубили карьеру 37-летнего футболиста.
«Что сделал Хиддинк, когда пришел в наш футбол. Он взял Жиркова, хорошего атакующего полузащитника, поставил в защиту, заставил его бегать по краю поля — от своей кромки до другой. Но это голландская манера. Жирков первые полчаса отрабатывал замечательно, пока силы были, но бегать от одного прыжка до другого — это же глупость. Почему голландцы не стали тогда чемпионами мира, потому что команда к последнему матчу сдувалась, ну нельзя носиться так, нет таких физических сил, мяч бегает быстрее — это им объяснили все чемпионы, которые у них выигрывали», — приводит слова Лозы портал Sobesednik.ru.
«Пришел второй голландец, тоже опять Жиркова в защиту поставил, он бегал, бегал, бегал, когда кончился тотальный футбол, пришел Черчесов и снова поставил Жиркова в защиту на то же самое место. Как можно? Сколько можно? Мы создать не можем ни одного момента. У нас по пальцам можно пересчитать игроков, которые способны
Жирков в настоящее время является игроком петербургского «Зенита». Также он выступал за тамбовский «Спартак», московские ЦСКА и «Динамо», махачкалинский «Анжи» и лондонский «Челси». За сборную России Жирков провел 105 матчей и забил два мяча. В 2008 году в составе национальной команды он стал бронзовым призером чемпионата Европы.