В ассоциации футбола Бельгии высказались о судьбе Мартинеса после вылета с Евро

«Завтра мы начнем подготовку к матчам в сентябре и октябре. Роберто Мартинес будет в команде. Официального заявления о его будущем не будет, нет причин менять персонал.



У меня нет ощущения, что Мартинес уйдет в отставку. Я знаю, почему возникают такие настроения, но на данный момент с Мартинесом проблем нет. Оценки его работы на турнире не будет, потому что, как в любой хорошо функционирующей компании, в нашей футбольной ассоциации есть культура постоянной оценки качества работы», — цитирует Босарта Sporza.