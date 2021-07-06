Тренер Швейцарии Петкович — в списке кандидатов в сборную России. Далич в шорт-лист не вошел
Стало известно имя еще одного кандидата на пост тренера сборной России.
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Стало известно имя еще одного кандидата на пост тренера сборной России.
Это возглавляющий сборную Швейцарии Владимир Петкович. Конкретных переговоров с ним, впрочем, не было. Также в лонглист РФС входил тренер сборной Хорватии Златко Далич, однако в укороченный список он не попал.
Ранее стало известно, что Валерий Карпин, Леонид Слуцкий и Сергей Семак отказались возглавить сборную, а один из иностранных кандидатов — Андре