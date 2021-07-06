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05:25 (мск), источник: Lenta.Ru

Черчесову предложили поработать за 40 тысяч рублей

Бывший капитан сборной России по футболу Александр Мостовой предложил главному тренеру национальной команды Станиславу Черчесову попробовать поработать за 40 тысяч рублей. Он прокомментировал высокую зарплату тренера в интервью RT.

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Источник: РИА "Новости"

«Конечно, у нас есть мнение, что чужие деньги нельзя считать. Но когда Станислав Саламович сидит на пресс-конференции и говорит, что он трудится на передовой линии… За эти деньги я бы стоял на трех таких линиях. Ты попробуй поработать за 40 тысяч рублей, когда одни коммунальные платежи выходят около 20 тысяч. Говорить подобное — бред. Особенно сейчас», — заявил экс-капитан сборной в интервью RT.

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2 июля сообщалось, что в Российском футбольном союзе (РФС) начали поиск кандидата на пост главного тренера сборной страны, добавив в список двух российских тренеров и пять иностранцев. При этом Черчесову пока не предлагают уйти в отставку.

Ранее в июне бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко посчитал неадекватной зарплату главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова, которая, по его словам, составляет 2,5 миллиона евро.

Сборная России не сумела преодолеть групповой этап на чемпионате Европы, заняв последнее место в квартете. Команда потерпела два крупных поражения от Бельгии и Дании, а также с минимальным счетом одолела Финляндию.

Черчесов занимает пост главного тренера сборной страны с 2016 года. Под руководством специалиста команда пробилась в четвертьфинал на домашнем чемпионате мира в 2018 году.

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