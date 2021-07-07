Бэйл планирует уйти из клубного футбола, но всё ещё хочет играть за сборную Уэльса

По информации источника, валлиец уйдёт из клубного футбола, как только истечёт его контракт с мадридским «Реалом», который рассчитан до лета 2022 года.

Однако Бэйл хочет выступить с национальной командой на чемпионате мира в Катаре — 2022, если Уэльс пройдёт квалификацию.

После двух матчей валлийцы занимают третье место (3 очка) в группе с Бельгией, Чехией, Беларусью и Эстонией.