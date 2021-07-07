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00:13 (мск), источник: Чемпионат.com

Бэйл планирует уйти из клубного футбола, но всё ещё хочет играть за сборную Уэльса

Нападающий Гарет Бэйл планирует уйти из клубного футбола следующим летом, но всё ещё хочет играть за сборную Уэльса. Об этом сообщает Daily Mail.

Уэльс
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Источник: Reuters

По информации источника, валлиец уйдёт из клубного футбола, как только истечёт его контракт с мадридским «Реалом», который рассчитан до лета 2022 года.

Однако Бэйл хочет выступить с национальной командой на чемпионате мира в Катаре — 2022, если Уэльс пройдёт квалификацию.

После двух матчей валлийцы занимают третье место (3 очка) в группе с Бельгией, Чехией, Беларусью и Эстонией.

Бэйл перешёл в «Реал» из «Тоттенхэма» в 2013 году за € 101 млн. В 2020 году валлиец вернулся в английский клуб на правах аренды. В прошедшем сезоне форвард провёл 20 матчей в английской Премьер-лиге, забил 11 голов и отдал 2 результативные передачи. Также на его счету 3 гола и результативная передача в десяти играх в Лиге Европы.

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