Россия и Словакия проведут отборочный матч ЧМ-2022 в Казани
Сборная России сыграет с национальной командой Словакии в матче квалификации к чемпионату мира — 2022 на поле «Ак Барс Арены» в Казани, сообщает
Сборная России сыграет с национальной командой Словакии в матче квалификации к чемпионату мира — 2022 на поле «Ак Барс Арены» в Казани, сообщает
Встреча состоится 8 октября.
В первых трёх турах команда победила Мальту (3:1) и Словению (2:1), а также уступила Словакии (1:2). Сборная России, набрав в трёх матчах 6 очков, опустилась на второе место в турнирной таблице группы H и теперь уступает Хорватии по дополнительным показателям. Словакия (5) — на третьей строчке.
Ранее стало известно, что Российский футбольный союз (РФС) рассматривает вариант отставки главного тренера сборной России Станислава Черчесова. Переговорный процесс между РФС и представителем наставника национальной команды по поводу расторжения контракта должен начаться в ближайшие дни.