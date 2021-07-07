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14:44 (мск), источник: Чемпионат.com

Россия и Словакия проведут отборочный матч ЧМ-2022 в Казани

Сборная России сыграет с национальной командой Словакии в матче квалификации к чемпионату мира — 2022 на поле «Ак Барс Арены» в Казани, сообщает пресс-служба УЕФА.

Россия
СловакияОтбор ЧМ: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Встреча состоится 8 октября.

В первых трёх турах команда победила Мальту (3:1) и Словению (2:1), а также уступила Словакии (1:2). Сборная России, набрав в трёх матчах 6 очков, опустилась на второе место в турнирной таблице группы H и теперь уступает Хорватии по дополнительным показателям. Словакия (5) — на третьей строчке.

Ранее стало известно, что Российский футбольный союз (РФС) рассматривает вариант отставки главного тренера сборной России Станислава Черчесова. Переговорный процесс между РФС и представителем наставника национальной команды по поводу расторжения контракта должен начаться в ближайшие дни.

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