Месси отреагировал на слова Неймара про победу Бразилии над Аргентиной

«Мы оба в финале. Неймар сказал это, потому что мы друзья. Это финал, которого мы все ждали, это Аргентина — Бразилия. Будет очень равная и сложная игра», — цитирует Месси Mundo Deportivo.

Нападающий сборной Бразилии Неймар ранее назвал Аргентину желаемым соперником по финалу Кубка Америки — 2021, а также выразил уверенность, что трофей достанется его команде.