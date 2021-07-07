Текущие события
Футбол. Чемпионат Европы
22:00
Англия
Дания
Футбол. Чемпионат Европы
2.07
Бельгия
Италия
12
Футбол. Чемпионат Европы
3.07
Чехия
Дания
12
Футбол. Чемпионат Европы
3.07
Украина
Англия
04
Футбол. Сборные
4.07
Мексика
Нигерия
40
Футбол. Чемпионат Европы
6.07
Италия
Испания
П 4:2
11
Все события
Фоторепортажи
24Дания пробилась в полуфинал Евро
14Англия не пустила Украину в полуфинал ЧЕ
18:37 (мск), источник: Чемпионат.com

Месси отреагировал на слова Неймара про победу Бразилии над Аргентиной

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал слова нападающего сборной Бразилии Неймара про победу над Аргентиной в финале Кубка Америки — 2021.

Бразилия
АргентинаТоварищеские матчи: календарь
Наверх
Источник: Reuters

«Мы оба в финале. Неймар сказал это, потому что мы друзья. Это финал, которого мы все ждали, это Аргентина — Бразилия. Будет очень равная и сложная игра», — цитирует Месси Mundo Deportivo.

Нападающий сборной Бразилии Неймар ранее назвал Аргентину желаемым соперником по финалу Кубка Америки — 2021, а также выразил уверенность, что трофей достанется его команде.

В финале Кубка Америки сборной Аргентины, которая в серии пенальти обыграла Колумбию (1:1, 3:2 в с.п.) предстоит сыграть с национальной командой Бразилии, которая в своём полуфинале одолела Перу (1:0). Решающий матч состоится в ночь на 11 июля на стадионе «Маракана» в Рио-де-Жанейро (Бразилия). Стартовый свисток прозвучит в 3:00 мск.

Читайте также
 Российскую теннисистку арестовали в Париже! Это скандал!
Гимнастка Каролина Севостьянова показала "горячее" фото в купальнике!
«Матч ТВ» прокомментировал ситуацию с показом матчей отбора ЧЕ
«Барса» выпустила заявление по скандалу с Гризманном и Дембеле
Кевин Кураньи оценил работу Черчесова в сборной России
Последний представитель России завершил борьбу на Уимблдоне
Хайо Зеппельт: Олимпийские игры пройдут под знаком допинга
В Португалии арестовали президента «Бенфики»
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь