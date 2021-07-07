Кураньи оценил работу Черчесова в сборной России

— Я очень высокого мнения о Черчесове, при нем чувствовал себя отлично физически, мы прошли в 1/8 финала Лиги Европы, выиграв все матчи в группе. Свой уровень он доказал на ЧМ-2018, где Россия показала отличный результат. Но каждый турнир — новая страница. После четвертьфинала чемпионата мира ожидания были высокими, поэтому вылет на групповом этапе — большое разочарование. Естественно, в таких случаях начинается дискуссия о тренере, тут ничего нового нет. Что касается решений, то я не настолько близок к российскому футболу, чтобы давать рецепты. Есть люди, которые гораздо глубже погружены в тему.