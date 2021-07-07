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18:42 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Кураньи оценил работу Черчесова в сборной России

Бывший нападающий ««Динамо» Кевин Кураньи оценил работу главного тренера Станислава Черчесова в сборной России на Евро-2020.

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Источник: РИА "Новости"

— Сейчас в России большая дискуссия по поводу будущего Черчесова. Ты работал с ним в «Динамо», какое мнение о тренере?

— Я очень высокого мнения о Черчесове, при нем чувствовал себя отлично физически, мы прошли в 1/8 финала Лиги Европы, выиграв все матчи в группе. Свой уровень он доказал на ЧМ-2018, где Россия показала отличный результат. Но каждый турнир — новая страница. После четвертьфинала чемпионата мира ожидания были высокими, поэтому вылет на групповом этапе — большое разочарование. Естественно, в таких случаях начинается дискуссия о тренере, тут ничего нового нет. Что касается решений, то я не настолько близок к российскому футболу, чтобы давать рецепты. Есть люди, которые гораздо глубже погружены в тему.

Команда под руководством Станислава Черчесова потерпела крупные поражения от сборных Бельгии (0:3) и Дании (1:4), а 16 июля обыграла сборную Финляндии (1:0). С тремя очками россияне заняли четвертое место в группе и завершили выступление на чемпионате Европы.

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