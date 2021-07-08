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00:45 (мск), источник: Известия

Политический сход: почему Украина не едет на ЧМ по пляжному футболу

Чиновники не дали своей команде побороться за медали, на турнире в Москве их заменит Швейцария.

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Источник: Украинская ассоциация футбола

Украинской сборной по пляжному футболу запретили ехать на чемпионат мира в Москву. В Ассоциации пляжного футбола Украины (АПФУ) не верят, что Россия сможет обеспечить безопасность команды. Вице-президент АПФУ Владислав Ващук отметил, что его организация приняла такое решение в соответствии с рекомендациями министерств, организаций и ведомств его страны. На ЧМ-2021 Украину заменит Швейцария. Опрошенные «Известиями» эксперты уверены, что это политическая акция, которая недопустима в профессиональном спорте.

Спорт в политике

Отбор на пляжный ЧМ проходил в два этапа. Сначала был групповой, где из четырех квартетов по две лучшие сборные отправлялись в плей-офф. Украина в группе с Португалией заняла второе место, обойдя Турцию и Казахстан. А в матчах на вылет украинцы дошли до финала, обыграв Швейцарию в четвертьфинале, Португалию — в полуфинале и уступив Испании в финале.

То есть на сегодня Украина — одна из топовых европейских сборных среди пляжников, она была реальным претендентом как минимум на попадание в плей-офф ЧМ.

В руководстве украинского футбола знали, что финальный турнир пройдет в России. Об этом было известно еще в октябре 2019 года. Но Украина не стала отказываться от участия в квалификации. При этом по ходу отбора генеральный секретарь Украинской Ассоциации футбола (УАФ) Юрий Запесоцкий говорил, что решение о бойкоте еще не принято коллегиально, но сам он против поездки в Россию на ЧМ. То есть менеджмент хотел посмотреть, выйдет ли сборная на турнир, а уже потом принимать решение.

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Сборная вышла на ЧМ два дня назад, после чего ей, видимо, и сообщили о бойкоте.

— Если АПФУ приняла решение о том, что сборная не едет на чемпионат мира, значит, в этом есть смысл, — отметил официальному сайту вице-президент ассоциации Владислав Ващук. — И я поддержу его, каким бы ни было мое личное мнение по этому вопросу. Понимаю, что такое игра в команде. Понимаю и разделяю политическую позицию федерации, но у меня есть своя точка зрения на спортивную составляющую. АПФУ приняла решение о том, что Россия не может обеспечить безопасность для нашей команды на своей территории, поэтому поездка сборной на чемпионат мира невозможна.

А до этого заявления Ващук дал интервью Trubuna.com, в котором его высказывания звучали совсем не так сдержанно.

— Есть спорт, а есть политика. Не надо политику вмешивать в спорт, на сегодня это разные вещи, — сказал функционер. — Мы говорим, что нужно популяризировать пляжный футбол, играть в него, а нам везде блокируют — сделайте то, сделайте это. Может, нам еще будут рассказывать, как играть, а как не играть? Это из ряда вон выходящий момент. У нас одна из лучших команд мира, а мы отказываемся ехать на ЧМ, который можем выиграть. Отказываемся от такого шанса — я этого не понимаю. Я за то, что надо ехать, играть и ничего не бояться. Мы вышли на ЧМ, который пройдет в Москве, что тут плохого?

За поездку в Россию на ЧМ выступил и глава комитета национальных сборных команд Украины Мирон Маркевич.

Я, наверное, за то, чтобы ехать и играть. Не просто играть, а чтобы там звучал наш гимн. Тем более, что у нас хорошая сборная.
Мирон Маркевич

В международной федерации футбола (ФИФА) не стали комментировать решение Украины.

— Тут тот случай, когда политики диктуют условия, которые спортсменам явно не по душе, — подчеркнула в разговоре с «Известиями» депутат Госдумы, олимпийская чемпионка Светлана Журова. — И даже если они их выполнят, то в душе они с ними не будут согласны. Еще Пьер де Кубертен просил не вмешивать политику, чтобы спортсмены не страдали от решений политических сил. Если честно, я думала, что заявления украинской стороны будут только на словах и они приедут в Москву. Но нет. Жаль, ведь бойкоты никогда ничего не давали. Спортсменов, которые прошли тяжелый отбор, просто использовали в своих целях.

С этим согласен и двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира, трехкратным обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов.

— В мире происходит много странностей и эта одна из них, — отметил он в беседе с «Известиями». — Что тут можно сказать? Уже принято решение. Политика не должна в спорте ни на что влиять. Не знаю, кто принимал решение и как оно принималось, но ничего страшного. А кто кого наказал? Я не знаю, наказали ли они сами себя — это вопрос дискуссионный. Но то, что политика не должна вмешиваться в спорт — это однозначно.

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Маджер и Смертин

Место Украины во второй корзине займет Швейцария, занявшая итоговое пятое место в отборе и уступившая Украине в четвертьфинале плей-офф. Россия в первой корзине вместе с Бразилией, Португалией и Таити. Жеребьёвка турнира пройдёт 8 июля в Цюрихе. Начало — в 15:00 мск. Группы определят экс-капитан сборной России по футболу Алексей Смертин и легенда пляжного футбола, двукратный чемпион мира в составе сборной Португалии Маджер.

Именно Португалия и Россия будут фаворитами ЧМ. Также яркого выступления стоит ждать от Белоруссии. Наши соседи во второй раз в истории выступят на ЧМ по пляжному футболу. Команда испанского тренера Николаса Альварадо на групповом этапе обошла Испанию (победителя итогового отбора), а в плей-офф обыграла Германию и с минимальной разницей (5:6) проиграла Португалии в матче за третье место.

Среди дебютантов ЧМ — Мозамбик, который выиграл африканский отбор. Остальные участники ЧМ: ОАЭ, Япония, Оман, Сенегал, США, Сальвадор, Бразилия, Уругвай, Парагвай и Таити.

Матчи ЧМ должны пройти в российской столице с 19 по 29 августа.

Владислав Зимагулов

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