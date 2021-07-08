«Самоубийство в прямом эфире»: что привело к отставке Черчесова

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Вместе со Станиславом Саламовичем приняли решение о прекращении его контракта. РФС начнет поиск кандидатов на должность главного тренера, который будет готовить команду к отборочным матчам чемпионата мира 2022 года. Александр Дюков

Сборная России не выполнила цель на ЕВРО

Еще в начале июня министр спорта Олег Матыцин четко обозначил цель российской команды на чемпионате Европы: выход из группы. С учетом формата турнира, при котором большинство третьих команд групп попадали в плей-офф, задача не выглядела невыполнимой. Но сборная России заняла последнее место, пропустив вперед финнов и датчан из-за разницы мячей.

Сам Черчесов не собирался подавать в отставку, о чем заявил на своей пресс-конференции 2 июля: «Сейчас у меня все мысли о том, как в сентябре нам обыгрывать Хорватию». Тренер также отмечал, что не считает свою работу неудовлетворительной, а неудачным оказался только результат. Кажется, что именно эта пресс-конференция и стала катализатором расторжения контракта.

Самоубийство в прямом эфире

Тренер расплывчато отвечал на вопросы журналистов и неуверенно уклонялся от острых тем. Особенно странными казались его слова о госслужбе: «Меня никто сюда не приглашал. Может быть, я старой школы, и так рассуждаю, что это назначение, которое не обсуждается, это приказ к исполнению. Считаю, что занимаю государственную должность, которую нужно исполнять».

Комментатор Нобель Арустамян назвал выступление Черчесова самоубийством полевого командира в прямом эфире. И оказался прав. Уже после пресс-конференции СМИ сообщали, что тренер сам хотел пообщаться с прессой и не согласовывал эфир с РФС. В итоге наставник только развеял все сомнения руководителей российского футбола о дальнейшем сотрудничестве.

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Черчесов не признал ошибки

Тучи над Черчесовым начали сгущаться еще ноябре, когда сборная проиграла сербам 0:5 в Лиге наций и не смогла подняться в группу классом выше. После разгрома в Белграде Станислав Cаламович также пришел на прямой эфир, где абстрактно отвечал на вопросы и не признавал своих ошибок.

«Есть команда, которую ты привез в Сербию, за которую ты в ответе. Но ты не можешь до конца за нее ответить, потому что она так собрана. В спорте бывают дни, когда все против тебя. Если вы считаете, что поражение со счетом 0:5 все перечеркивает, то давайте другой вопрос», — заявил Черчесов.

Выходит, что тренер сборной России не выполнил поставленные задачи по итогам Лиги наций и чемпионата Европы, а также не признавал свои ошибки в подготовке команды к ключевым турнирам. Потому РФС и принял решение об отставке, не дожидаясь возможного третьего провала кряду в отборе к чемпионату мира 2022 года.