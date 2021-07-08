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18:10 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Черчесов покинул сборную России. Почему это решение было таким сложным для РФС

Уже 1 сентября нового тренера ждет матч с Хорватией.

РоссияЧемпионат Европы: таблица и календарь
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Источник: Спорт-Экспресс

Станислав Черчесов не доработал всего месяц до пятилетия во главе сборной России. По непрерывному сроку это рекорд, а по количеству матчей он уступает лишь Олегу Романцеву — 57:60.

Запоминается последнее, и сейчас среди болельщиков царит воодушевление. Многие уверены, что с приходом нового тренера будет только лучше. Однако не будем забывать и то хорошее, что было сделано Станиславом Саламовичем.

Начнем с того, что именно на его долю выпал самый ответственный турнир — домашний чемпионат мира. И это испытание тренер выдержал с честью, подготовив команду, за которую уж точно не было стыдно. Выход в четвертьфинал, где проиграли лишь в серии пенальти, заполненная сначала Никольская, а потом и Воробьевы горы, куда приехала на встречу сборная…

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«Ты просто космос, Стас!» — это все было. Как и очень уверенный выход на следующий турнир — Евро-2020. Такого фокуса — выйти из группы на одном турнире и отобраться на следующий — до сих пор не удавалось проделывать никому. Говорили, правда, что соперники по отбору были слабые, поэтому Россия квалифицировалась, не доводя до последнего тура. Но Сербия, уступившая в стыковых матчах «нашей» Шотландии, вряд ли поддержит посыл.

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До поры до времени у сборной все шло хорошо, однако после коронавирусной паузы что-то сломалось. Сам Черчесов говорит, что пришлось строить новую команду после ухода ряда лидеров и она еще просто не созрела. Но факт остается фактом — на Евро-2020 мы не увидели ни красивого футбола, ни огня, ни страсти. Были лишь какие-то необъяснимые ошибки, от которых у футболистов опускались руки.

Принять решение по главному тренеру РФС было крайне сложно. Общественность давила — надо расставаться. Но для этого нужна адекватная замена. А кто ею станет? Отечественные специалисты не сильно горят желанием. У них в клубах все нормально, а принимать сейчас в авральном порядке сборную, садиться на эту раскаленную сковороду с риском получить ушат критики из-за вполне возможного невыхода на ЧМ-2022 — то еще удовольствие.

Остается иностранец, который практически не знает наших игроков (если это не Доменико Тедеско, скажем), получит футболистов в лучшем случае 30 августа, а 1 сентября уже сыграет, возможно, решающий матч с Хорватией. Из-за коронавируса отбор будет крайне скоротечным — уже в ноябре закончатся групповые матчи.

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Решение для РФС сложнейшее, пусть оно кому-то и кажется со стороны таким простым. Отсюда и мхатовская пауза длиной более двух недель. За которые Черчесов успел и на техкоме отчитаться, и пресс-конференцию провести на два с половиной часа.

Высказался и президент страны Владимир Путин, в речи которого прозвучали слова «изменить кадровую составляющую».

Как бы то ни было, РФС теперь надо в кратчайшие сроки найти нового тренера. Чтобы он как можно скорее начинал готовиться к отборочным матчам. После провала на Евро-2020 не отобраться еще и на ЧМ-2022 — это стало бы очень серьезным ударом по российскому футболу.

Константин Алексеев

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