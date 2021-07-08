Агент Виллаш-Боаша прокомментировал заявления Широкова и Канчельскиса в адрес бывшего тренера «Зенита»

«Заявления Широкова — не более чем реакция на то, что Андре отказался возвращать его в «Зенит». — сказал агент. Не более того. Он боролся как раз с такими игроками — богатыми и обленившимися из-за своего статуса. И еще хуже — не знающими историю «Зенита».

То, что сказал Канчельскис, мы даже не можем комментировать. Тренер, у которого опустились дивизионом три клуба, не имеет права высказывать какое-либо мнение, не говоря уже о человеке с международным опытом, как Андре.

Широков ранее заявил, что Виллаш-Боаш ничего не добился с клубами и поэтому не должен тренировать сборную России.

При этом в активе португальца семь трофеев с «Зенитом» и «Порту», в том числе Лига Европы.

Канчельскис же сказал, что 43-летний специалист провалился везде, где работал.

Андре Виллаш-Боаш возглавлял «Зенит» с 2014 по 2016 год. Вместе с клубом из Санкт-Петербурга специалист выигрывал чемпионат России-2014/15, а также становился обладателем Кубка (2015/16) и Суперкубка-2015 страны.