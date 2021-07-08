Агент Виллаш-Боаша прокомментировал заявления Широкова и Канчельскиса в адрес бывшего тренера «Зенита»
Карлос Гонсалвеш, агент бывшего тренера «Зенита» Андре
Зенит
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Карлос Гонсалвеш, агент бывшего тренера «Зенита» Андре
«Заявления Широкова — не более чем реакция на то, что Андре отказался возвращать его в «Зенит». — сказал агент. Не более того. Он боролся как раз с такими игроками — богатыми и обленившимися
То, что сказал Канчельскис, мы даже не можем комментировать. Тренер, у которого опустились дивизионом три клуба, не имеет права высказывать
Широков ранее заявил, что
Канчельскис же сказал, что 43-летний специалист провалился везде, где работал.
Андре
Ранее пост главного тренера сборной России покинул Станислав Черчесов.