Текущие события
Футбол. Чемпионат Европы
6.07
Италия
Испания
П 4:2
11
Футбол. Чемпионат Европы
7.07
Англия
Дания
21
Футбол. Первый дивизион
10.07
Акрон
СКА-Хабаровск
Футбол. Первый дивизион
10.07
Оренбург
Волгарь
Футбол. Первый дивизион
10.07
КАМАЗ
Алания
Футбол. Первый дивизион
10.07
Кубань
Торпедо М
Все события
Фоторепортажи
14Станислав Черчесов: лучшие кадры карьеры
15Англия выбила Германию с Евро
18:39 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Агент Виллаш-Боаша прокомментировал заявления Широкова и Канчельскиса в адрес бывшего тренера «Зенита»

Карлос Гонсалвеш, агент бывшего тренера «Зенита» Андре Виллаш-Боаша, прокомментировал заявления Романа Широкова и Андрея Канчельскиса.

Зенит
РоссияТоварищеские матчи: календарь
Наверх

«Заявления Широкова — не более чем реакция на то, что Андре отказался возвращать его в «Зенит». — сказал агент. Не более того. Он боролся как раз с такими игроками — богатыми и обленившимися из-за своего статуса. И еще хуже — не знающими историю «Зенита».

То, что сказал Канчельскис, мы даже не можем комментировать. Тренер, у которого опустились дивизионом три клуба, не имеет права высказывать какое-либо мнение, не говоря уже о человеке с международным опытом, как Андре.

Читайте также
Витория — пятый тренер из Португалии в РПЛ. Чего добились четыре предыдущих?

Широков ранее заявил, что Виллаш-Боаш ничего не добился с клубами и поэтому не должен тренировать сборную России.

При этом в активе португальца семь трофеев с «Зенитом» и «Порту», в том числе Лига Европы.

Канчельскис же сказал, что 43-летний специалист провалился везде, где работал.

Андре Виллаш-Боаш возглавлял «Зенит» с 2014 по 2016 год. Вместе с клубом из Санкт-Петербурга специалист выигрывал чемпионат России-2014/15, а также становился обладателем Кубка (2015/16) и Суперкубка-2015 страны.

Ранее пост главного тренера сборной России покинул Станислав Черчесов.

Читайте также
 Главный скандал чемпионата Европы: Англию вывел в финал спорный пенальти
«Он марионетка, и приехал только за деньгами». Иранский волейболист жестко наехал на Алекно
«Самоубийство в прямом эфире»: что привело к отставке Черчесова
Гончаренко назвал главную задачу «Краснодара» в сезоне РПЛ
Забудьте про пенальти. Англия полностью заслужила выход в финал
«Не отставка, а дембель»: реакция соцсетей на уход Черчесова
Жозе Моуринью рассказал, почему решил возглавить «Рому»
Илья Авербух: Истинные болельщики не предъявляют претензии
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь