Стало известно, почему Лев и Виллаш-Боаш не возглавят сборную России
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Бывший главный тренер сборной Германии Йоахим Лев и португальский специалист Андре
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Бывший главный тренер сборной Германии Йоахим Лев и португальский специалист Андре
В четверг глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков сообщил, что Станислав Черчесов покидает пост главного тренера сборной. По информации РИА Новости, приоритетным кандидатом на смену специалисту является немец.
«С Левом и Боашем не будет никаких контактов. Их нет в списке кандидатов на пост главного тренера сборной. Нецелесообразно брать тренеров, чьи контракты будут такими огромным в финансовом плане», — приводит РБК слова источников из РФС.
Лев возглавлял сборную Германии с 2006 и выиграл вместе с ней чемпионат мира в 2014 году. Боаш работал в питерском «Зените» с 2014 по 2016 год и выиграл чемпионат и Кубок России. Последним место работы португальского тренера был французский «Марсель».