Стало известно, почему Лев и Виллаш-Боаш не возглавят сборную России

В четверг глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков сообщил, что Станислав Черчесов покидает пост главного тренера сборной. По информации РИА Новости, приоритетным кандидатом на смену специалисту является немец.

«С Левом и Боашем не будет никаких контактов. Их нет в списке кандидатов на пост главного тренера сборной. Нецелесообразно брать тренеров, чьи контракты будут такими огромным в финансовом плане», — приводит РБК слова источников из РФС.