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19:49 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Стало известно, почему Лев и Виллаш-Боаш не возглавят сборную России

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Бывший главный тренер сборной Германии Йоахим Лев и португальский специалист Андре Виллаш-Боаш не возглавят сборную России по футболу, сообщает РБК.

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Источник: Спорт РИА Новости

В четверг глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков сообщил, что Станислав Черчесов покидает пост главного тренера сборной. По информации РИА Новости, приоритетным кандидатом на смену специалисту является немец.

«С Левом и Боашем не будет никаких контактов. Их нет в списке кандидатов на пост главного тренера сборной. Нецелесообразно брать тренеров, чьи контракты будут такими огромным в финансовом плане», — приводит РБК слова источников из РФС.

Лев возглавлял сборную Германии с 2006 и выиграл вместе с ней чемпионат мира в 2014 году. Боаш работал в питерском «Зените» с 2014 по 2016 год и выиграл чемпионат и Кубок России. Последним место работы португальского тренера был французский «Марсель».

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