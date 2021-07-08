«Попал под горячую руку»: Познер — об увольнении Черчесова

«Нам всегда нужно найти виноватого. Считаю, что Станислав Саламович просто попал под горячую руку. Проблемы не в Черчесове. У нас уже давно нет массового футбола, а такие вещи сказываются. В этом и вся проблема, у нас нет футбола. Кого поставить новым тренером? Это ничего не изменит», — приводит слова Познера Sport24.