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20:50 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Попал под горячую руку»: Познер — об увольнении Черчесова

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Журналист и телеведущий Владимир Познер высказался об уходе Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной России по футболу.

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Источник: Спорт РИА Новости

По мнению Познера, проблемы российского футбола заключаются не в Черчесове.

«Нам всегда нужно найти виноватого. Считаю, что Станислав Саламович просто попал под горячую руку. Проблемы не в Черчесове. У нас уже давно нет массового футбола, а такие вещи сказываются. В этом и вся проблема, у нас нет футбола. Кого поставить новым тренером? Это ничего не изменит», — приводит слова Познера Sport24.

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В четверг Российский футбольный союз и Станислав Черчесов приняли решение прекратить сотрудничество. Специалист возглавлял сборную России с 2016 года.

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