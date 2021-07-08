Черчесов уволен из сборной России. Что дальше?
Всё, что нужно знать о главной футбольной новости дня.
Всё, что нужно знать о главной футбольной новости дня.
Станислав Черчесов покинул пост главного тренера сборной России. Новость одновременно ожидаемая и неожиданная. С одной стороны, команда провалилась на Евро, а Черчесов добавил к этому откровенно странную
Так или иначе, у сборной России будет новый тренер, а Черчесов пойдёт по своему пути. Рассказываем всё самое важное, что нужно знать об этом событии.
В новости об уходе Черчесова на сайте РФС есть заявление президента союза Александра Дюкова. Оно сухое и ёмкое: «Вместе со Станиславом Саламовичем приняли решение о прекращении его контракта. Российский футбольный союз начнёт поиск кандидатов на должность главного тренера, который будет готовить команду к отборочным матчам чемпионата мира 2022 года».
Какие из этого можно сделать выводы?
Черчесов молчал недолго. Сначала он выступил с заявлением через «Московский комсомолец». Тренер поблагодарил болельщиков, коллег и футболистов, а также признался, что пять лет во главе сборной останутся самыми незабываемыми в его жизни.
Следом Черчесов дал комментарий
Контракт Черчесова с РФС был рассчитан до окончания чемпионата мира в Катаре, то есть до конца декабря 2022 года. По условиям договора тренер получал 2,5 млн евро в год. За недоработанные полтора года Черчесову положено более 3 млн евро — около 300 млн рублей.
Информация о судьбе неустойки разная.
Положение тренерского штаба Черчесова нам раскрыли сразу. В уже упомянутом заявлении на сайте РФС говорится, что контракты с ассистентами специалиста тоже расторгнут. Таким образом, сборную вместе с Черчесовым покинут его помощник Мирослав Ромащенко и тренер вратарей Гинтарас Стауче, а также тренеры по физподготовке Владимир Паников и Паулино Гранеро. У Черчесова давно сложилась тренерская команда. Вполне вероятно, что перечисленные специалисты отправятся вслед за ним на следующее место работы.
Несколько дней назад, когда стало понятно, что отставка Черчесова более чем реальна, появился список его потенциальных преемников. Главной звездой оказался Йоахим Лёв,
Помимо этого, мы узнали любопытную подробность: РФС первым делом обратился к самым видным отечественным тренерам — в частности, Леониду Слуцкому и Валерию Карпину — но те моментально отказались от предложения возглавить сборную. Судя по последней информации в СМИ,
Михаил Рождественский