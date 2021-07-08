Черчесов уволен из сборной России. Что дальше?

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Станислав Черчесов покинул пост главного тренера сборной России. Новость одновременно ожидаемая и неожиданная. С одной стороны, команда провалилась на Евро, а Черчесов добавил к этому откровенно странную пресс-конференцию. С другой — РФС, несмотря на всеобщее недовольство, выждал паузу (с момента вылета с Евро прошло больше двух недель), и было неясно, сколько она продлится и чем закончится.

Так или иначе, у сборной России будет новый тренер, а Черчесов пойдёт по своему пути. Рассказываем всё самое важное, что нужно знать об этом событии.

Что говорят в РФС?

В новости об уходе Черчесова на сайте РФС есть заявление президента союза Александра Дюкова. Оно сухое и ёмкое: «Вместе со Станиславом Саламовичем приняли решение о прекращении его контракта. Российский футбольный союз начнёт поиск кандидатов на должность главного тренера, который будет готовить команду к отборочным матчам чемпионата мира 2022 года».

Александр Дюков | Источник: РИА "Новости"

Какие из этого можно сделать выводы? Во-первых, уход Черчесова нам преподносят как обоюдное решение. В это трудно поверить, но посыл именно такой. Во-вторых, с Черчесовым расстались именно сейчас не потому, что уже есть договорённость с новым тренером. Имя следующего наставника сборной, видимо, ещё неизвестно даже Дюкову.

Что сказал Черчесов?

Черчесов молчал недолго. Сначала он выступил с заявлением через «Московский комсомолец». Тренер поблагодарил болельщиков, коллег и футболистов, а также признался, что пять лет во главе сборной останутся самыми незабываемыми в его жизни.

Следом Черчесов дал комментарий пресс-службе сборной. В нём он первым делом подтвердил информацию «Чемпионата»: встреча с Дюковым состоялась сегодня, и договорённость о расставании была достигнута именно там. Также Черчесов вновь всех поблагодарил и пожелал удачи будущему преемнику. «Хотел бы поблагодарить всех, с кем мы сотрудничали в течение этих пяти лет, — прежде всего футболистов, персонал сборной, представителей Российского футбольного союза. Отдельная благодарность болельщикам сборной России, поддержка которых навсегда останется в нашей памяти. Желаю новому тренерскому штабу успехов в решении важной задачи по выходу на чемпионат мира — 2022», — сказал Черчесов.

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Что будет с деньгами, положенными Черчесову по контракту?

Контракт Черчесова с РФС был рассчитан до окончания чемпионата мира в Катаре, то есть до конца декабря 2022 года. По условиям договора тренер получал 2,5 млн евро в год. За недоработанные полтора года Черчесову положено более 3 млн евро — около 300 млн рублей.

Информация о судьбе неустойки разная. Телеграм-канал Baza утверждает, что Черчесов благородно отказался от положенных выплат. Журналист Иван Карпов сообщает противоположное: тренер свои 300 млн получит. Ждём новостей.

Какова судьба помощников Черчесова?

Положение тренерского штаба Черчесова нам раскрыли сразу. В уже упомянутом заявлении на сайте РФС говорится, что контракты с ассистентами специалиста тоже расторгнут. Таким образом, сборную вместе с Черчесовым покинут его помощник Мирослав Ромащенко и тренер вратарей Гинтарас Стауче, а также тренеры по физподготовке Владимир Паников и Паулино Гранеро. У Черчесова давно сложилась тренерская команда. Вполне вероятно, что перечисленные специалисты отправятся вслед за ним на следующее место работы.

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Кто заменит Черчесова?

Несколько дней назад, когда стало понятно, что отставка Черчесова более чем реальна, появился список его потенциальных преемников. Главной звездой оказался Йоахим Лёв, только-только покинувший сборную Германии после 15 лет работы. Также в список вошли известный нам по «Зениту» Андре Виллаш-Боаш, творец сенсации Швейцарии Владимир Петкович и наставник немецкой молодёжки Штефан Кунц.

Помимо этого, мы узнали любопытную подробность: РФС первым делом обратился к самым видным отечественным тренерам — в частности, Леониду Слуцкому и Валерию Карпину — но те моментально отказались от предложения возглавить сборную. Судя по последней информации в СМИ, шорт-лист РФС сократился до двух кандидатов — Виллаш-Боаша и Кунца.

Футбол ЧМ-2022. Отборочные. Европа Группа H, 1.09.2021, 21:45 Россия - Хорватия -

Когда у сборной ближайшие матчи?

Вообще-то довольно скоро. После Евро футболисты разъехались по непродолжительным отпускам, а оттуда вернулись в клубы, чтобы подготовиться к новому сезону. Но встретиться им предстоит скоро — сборная сыграет уже через полтора месяца. В сентябре команда продолжит выступление в отборе на чемпионат мира — 2022. 1 сентября сборная дома сыграет с Хорватией, 4 сентября — в гостях с Кипром, а 7-го числа примет Мальту. Если кто забыл, на старте отбора на ЧМ-2022 сборная России победила Мальту и Словению, а затем проиграла Словакии. Пока что наша команда занимает второе место в группе H, уступая Хорватии по дополнительным показателям.