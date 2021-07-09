Газзаев назвал риски для сборной России из-за отставки Черчесова

Газзаев назвал решение уволить тренера за год до начала чемпионата мира неоправданным, так как новый наставник поставит определенные условия для демонстрации своих возможностей. По его мнению, Черчесову необходимо было дать доработать до конца отборочного цикла к ЧМ. «Всем было неприятно, что выступление сборной на Евро было столь низкого уровня, особенно после домашнего чемпионата мира», — подытожил депутат.