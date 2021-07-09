Джикия обратился к Черчесову после ухода тренера из сборной России

«Станислав Саламович, спасибо Вам, что дали возможность играть против лучших сборных в мире! Я искренне благодарен Вам за эти годы совместной работы с Вами и Вашим тренерским штабом. Благодарю за доверие, которые вы оказывали мне в эти пять лет — как в тяжелые, так и в хорошие времена в соей карьере. Спасибо за поддержку перед чемпионатом мира, когда я получил травму. Уважаю Вас и отношусь с огромной благодарностью», — написал Джикия в Instagram.