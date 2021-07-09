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14Станислав Черчесов: лучшие кадры карьеры
20:53 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Джикия обратился к Черчесову после ухода тренера из сборной России

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Защитник сборной России и московского «Спартака» Георгий Джикия обратился к Станиславу Черчесову после ухода тренера из национальной команды.

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В четверг стало известно, что Российский футбольный союз (РФС) и Черчесов приняли решение прекратить сотрудничество.

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«Станислав Саламович, спасибо Вам, что дали возможность играть против лучших сборных в мире! Я искренне благодарен Вам за эти годы совместной работы с Вами и Вашим тренерским штабом. Благодарю за доверие, которые вы оказывали мне в эти пять лет — как в тяжелые, так и в хорошие времена в соей карьере. Спасибо за поддержку перед чемпионатом мира, когда я получил травму. Уважаю Вас и отношусь с огромной благодарностью», — написал Джикия в Instagram.

В пятницу Черчесов и его тренерский штаб расторгли контракт с РФС.

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