Сборная Аргентины выиграла Кубок Америки впервые за 28 лет

Единственный гол на 22-й минуте забил Анхель Ди Мария, перекинув вратаря бразильцев Алиссона. Встреча прошла в Рио-де-Жанейро на стадионе «Маракана — Марио Филью».

Последний раз Аргентина выигрывала Кубок Америки 28 лет назад, в 1993 году.

Примечательно, что в 2008 году в Пекине сборная Аргентины выиграла олимпийский турнир, обыграв Нигерию с минимальным счетом. Единственный гол в том матче также забил Анхель Ди Мария.