Сборная Аргентины выиграла Кубок Америки впервые за 28 лет
Как сообщает корреспондент «Ленты.ру», в финальном матче команда под капитанством Лионеля Месси обыграла Бразилию со счетом 1:0.
Как сообщает корреспондент «Ленты.ру», в финальном матче команда под капитанством Лионеля Месси обыграла Бразилию со счетом 1:0.
Единственный гол на 22-й минуте забил Анхель Ди Мария, перекинув вратаря бразильцев Алиссона. Встреча прошла в
Последний раз Аргентина выигрывала Кубок Америки 28 лет назад, в 1993 году.
Примечательно, что в 2008 году в Пекине сборная Аргентины выиграла олимпийский турнир, обыграв Нигерию с минимальным счетом. Единственный гол в том матче также забил Анхель Ди Мария.
Ранее Месси определился со своим будущим. 34-летний аргентинец подпишет новый контракт с каталонской «Барселоной» и продолжит выступления за