Сборным России по футболу выработают единый стиль игры
Российский футбольный союз (РФС) с помощью тренерских штабов внедрит общий стиль игры сборных России. Об этом РБК сообщил собеседник, знакомый с ситуацией, и источник в РФС.
Российский футбольный союз (РФС) с помощью тренерских штабов внедрит общий стиль игры сборных России. Об этом РБК сообщил собеседник, знакомый с ситуацией, и источник в РФС.
Собеседник, знакомый с ситуацией заявил, что организация не собирается заставлять играть все сборные команды по одной тактической расстановке — 4−3−3 или 4−4−2. Этот выбор останется на тренерах каждой из национальных команд.
Источник в РФС подтвердил информацию и уточнил детали будущей программы. «Это выбор тренеров, который определяется характеристиками игроков, которые у него в распоряжении, а также сильными и слабыми сторонами соперника. Важным является не единая тактическая схема во всей вертикали сборных, а единые ценности, философия игры, стиль игры и принципы ее организации», — пояснил собеседник РБК.
Источники РБК отметили, что этими вопросами будут заниматься тренеры национальных команд, в частности будущий наставник главной команды, который пока не назначен. А курировать работу будет делегированный от РФС специалист.
Сборная России провалилась на Евро-2020, не сумев выйти из группы. После турнира РФС и главный тренер сборной России Станислав Черчесов приняли решение расторгнуть контракт тренера. По информации РБК, Черчесов отказался от отступных по контракту.
Портал Eurostavka сообщал, что среди кандидатов на пост главного тренера сборной были Андре