Бердыев может возглавить сборную России. Он не тренировал 2 года

По данным источника, контракт с Бердыевым планируется подписать до окончания ЧМ-2022. Дальнейшее сотрудничество будет обсуждаться уже после турнира в Катаре.

Зарплата Бердыева по контракту с РФС будет значительно меньше, чем у Черчесова. При этом в случае выхода на ЧМ-2022 тренер получит солидный бонус.