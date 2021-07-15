Колосков считает, что в России нет тренеров сильнее Черчесова

РФС рассматривает вариант с назначением Бердыева главным тренером сборной России.

«У нас в России нет тренеров сильнее Станислава Черчесова. Если уж убрали Черчесова, нужно назначать иностранца. Наши тренеры никак не помогут этой сборной, у них нет идей. Нужен качественный иностранец, понимающий российский футбол. Новых игроков мы не увидим точно, может, 2−3 молодых подтянутся. Тренеру необходимо научить наших ребят создавать моменты и забивать голы, с этим проблемы. Нужны свежие идеи», — сказал Колосков в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

8 июля РФС объявил о расторжении контракта со Станиславом Черчесовым, который возглавлял сборную России с августа 2016 года. Соглашение с 57-летним специалистом действовало до 30 декабря 2022 года.

Под его руководством команда вышла в четвертьфинал домашнего ЧМ-2018, а также заняла последнее место в группе В на Евро-2020 и не вышла в плей-офф турнира.