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22:23 (мск), источник: Чемпионат.com

Орлов: «Зенит» не отпустит Семака в сборную России

Известный комментатор Геннадий Орлов оценил перспективу возможного назначения Сергея Семака на пост главного тренера сборной России. Сейчас специалист возглавляет «Зенит».

Зенит
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Источник: РИА "Новости"

«Зачем Семаку ломать карьеру? Пусть он в клубе продолжает работать. Бердыев же сейчас без работы, и у него два чемпионских титула, Суперкубок. В общем, хороший бэкграунд у Курбана Бекиевича. Ему 68 лет, и он в прекрасной форме.

Убрать Семака из клуба? Его «Зенит» не отпустит, он же на контракте. Это серьёзная история. Думаю, и Слуцкий тоже не согласился бы. Время Семака впереди. Он же всего четыре сезона работает, что для тренера мало. Пусть нарабатывает опыт в «Зените», — сказал Орлов в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Петербурге».

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