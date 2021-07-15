Манчини поднял планку ожиданий так высоко, что ей будет тяжело соответствовать

Италия выиграла чемпионат Европы через три года после того, как команду возглавил Роберто Манчини. С ним итальянцы мощно прошли отборочную группу к Евро (правда, и были в ней явным фаворитом) и добились серии из в общей сложности 34 матчей без поражений: ещё один — и будет повторение мирового рекорда.

Работа Манчини превосходит ожидания. Италия не была фаворитом ни турнира в целом, ни конкретных матчей с Испанией и Англией. Тем не менее команда не только победила, но и показала неожиданно эффективный доминирующий футбол в большинстве матчей. Огромное достижение и огромный контраст по сравнению с состоянием сборной на момент, когда Манчини её принял.

31 фотография 31 фотография 31 фотография Италия — чемпион Европы!

Что дальше?

В мае Манчини подписал новый пятилетний контракт со сборной. Длительность соглашения говорит о том, насколько высоко Федерация футбола Италии оценивала его работу ещё до Евро. Пять лет — это не только ближайший чемпионат мира, но и следующее Евро и даже отбор к чемпионату мира 2026 года. Обновление команды на такой дистанции неизбежно.



И тут возникает одна проблема. Манчини задал настолько высокую планку результатов, чтоб сохранить её будет очень сложно. Чтобы понять, чего можно ждать от Италии дальше, нужно сначала сказать пару слов о победе на Евро.

Для начала — победа заслужена. Италия победила не благодаря везению, а благодаря тому, что игроки показали максимум своих возможностей, а тренерский штаб Манчини топово провёл турнир.

Многие не знали, кто такой Спинаццола, но его игра на Евро вызывает вопрос «Почему он ещё не в большом клубе?». Инсинье положил Бельгии красивейший гол фантастическим ударом, хотя такие удары вообще-то не его профиль. Кьеза отвоевал место в старте по ходу турнира и разрывал правый фланг не только работоспособностью (как в «Ювентусе»), но и неожиданными креативными решениями.

Многие игроки показали свой пиковый футбол. К этому нужно добавить отличные тренерские решения по управлению игрой. В четвертьфинале Италия сохраняла контроль над игрой больше 70 минут, и села только в концовке. В полуфинале с Испанией итальянцев почти возили в первом тайме, но во втором они перестроились на явно контратакующий футбол и перехватили контроль над ситуацией. Ну и в финале Манчини тоже здорово отреагировал по ходу матча, одной заменой (Берарди вместо Иммобиле) поменяв конфигурацию атак. Италия ничего не показывала в атаке час, а после замены и перехода на подвижную тройку нападения, в которой все менялись местами, начала создавать моменты.

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Кроме перформанса можно отчасти отметить и стечение обстоятельств. Нет, Италия нигде не «отскочила», всё по игре, но, например, на ход матча с Бельгией очень повлияло то, что Азар не мог выйти на поле, а де Брёйне играл с травмой. Без них Бельгия намного менее эффективно владеет мячом. Ни в коем случае не отскок, но удачное стечение обстоятельств.

Учитывая всё это, можно обоснованно говорить о том, что какой-то степени сборная Италии прыгнула выше головы. Великолепная организация игры и великолепный индивидуальные действия ряда лидеров отлично замаскировали проблемы состава. Тем не менее они есть.



Это нехватка класса заметна на многих позициях. Например, на позиции правого защитника: Ди Лоренцо и Флоренци боролись за эту позицию, игрок «Наполи» победил, но не убедил. Вот кого действительно возили в матчах плей-офф. Тройка полузащитников великолепна, но безальтернативна: Локателли и Кристанте не могут дать команде такой же эффективный контроль мяча. Ну, а с нападающими всё просто плохо.

Чиро Иммобиле | Источник: Reuters

Иммобиле и Белотти на двоих не забили ни одного гола в плей-офф (у Белотти ни одного гола за весь турнир), и это не тот случай, когда центральный нападающий сознательно подстраивается, чтобы его партнёры могли блистать (как Жиру на ЧМ в России). Это довольно ограниченные игроки: Белотти полезен в игре спиной к воротам, а Иммобиле на пространстве. Оба не вполне соответствуют стилю, в котором играет Италия: контролю мяча против компактного блока соперника.



Характерно, что Манчини постоянно выдумывал что-то, чтобы замаскировать проблему центра нападения. То переводил Инсинье в центр на роль ложной девятки, то выпускал Берарди и отвязывал всю тройку от чистых позиций. Проблема в том, что и Инсинье, и тем более Берарди тоже не безупречны. Это неплохие футболисты, способные на творческие решения только эпизодически. Нельзя рассчитывать, что они будут так играть постоянно.

Другими словами, про состав Италии нельзя сказать, что это команда без слабых мест, как Англия или Франция. Слабые места есть, просто их маскирует тренерская и командная работа. Кстати, это не умаляет достижения сборной, а наоборот: подчёркивает его ещё больше.

Это что касается Италии здесь и сейчас. А вот что можно сказать о перспективах развития команды. Новых форвардов на замену Белотти и Иммобиле (ему 31) не предвидится. Есть 21-летний Распадори (6 голов за «Сассуоло» в последнем сезоне), и Манчини явно на него рассчитывает, даже взял на Евро. Но это единственный заметный молодой игрок центра атаки с итальянским паспортом на всю Серию А.

С центром защиты тоже будет непросто, хотя бы по той банальной причине, что нельзя заменить связку Кьеллини-Бонуччи, не потеряв при этом в харизме. Это давно сложившаяся связка, они дружат между собой (вместе уехали в отпуск после Евро) и оба обладают лидерскими качествами. Ни одного из них ни разу не обвели на Евро. Но одному 36, а другому 34, так что замена потребуется в ближайшее время. При всех качествах Бастони и, например, Ачерби, от них можно ждать хорошей игры в защите, а Кьеллини даёт не только это. Вспомните, как он вёл себя с Альбой перед серией пенальти с Испанией, и как это раскрепостило команду.

Конечно, в Серии А есть таланты (те же Бастони и Локателли), но здесь можно сказать, что сборная отчасти является заложником кризиса клубного футбола в Италии. Быть молодой звездой в «Сассуоло» и «Лацио» — не то же самое, что в «Тоттенхэме» или «Лестере»: меньше скорости, меньше матчей с топовыми соперниками, меньше сопротивления. За тем же Берарди несколько лет охотились главные итальянские клубы (отпугнули травмы), но на Евро он показал себя скорее игроком со стереотипными решениями, чем звездой.

Креативные игроки тоже есть, но им не везёт. Дзаниоло дважды за два года порвал крестообразные связки — большой талант, но с уже очень сомнительными перспективами.

Италия добилась большего успеха, чем команды, которые находятся выше неё в рейтинге ФИФА, хотя объективно обладает меньшим кадровым резервом. У неё нет очевидного кадрового пространства для развития и при этом она сейчас не настолько индивидуально сильна, чтобы можно было ставить цель просто сохранять текущий состав как можно дольше.



Наслаждаться моментом — отличное решение при таком раскладе. Манчини сейчас находится в статусе полубога, и все будут ждать от него продолжения. Но важно помнить, что вылет в условном четвертьфинале чемпионата мира, или даже в 1/8, если не повезёт с соперником, не будет провалом для этого состава. Главная задача Манчини глобальнее результатов: ему предстоит провести частичную смену поколений при явном кадровом дефиците. Если он сумеет раскрыть новые имена, которые пока мало известны и в клубном футболе — уже здорово.