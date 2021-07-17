Бердыев ответил на вопрос о возможных переговорах с РФС по назначению в сборную России

«Прилетел ли я на переговоры с РФС? Нет, я по делам личным приехал»

Ранее сообщалось, что специалист прилетел в Москву. Бердыев считается одним из кандидатом на пост главного тренера сборной России. Предполагается, что он прилетел на встречу с сотрудниками Российского футбольного союза. Несмотря на слухи об иностранных специалистах (о бывшем тренере Германии Йоахиме Лёве и португальце Андре Виллаш-Боаше), в РФС сконцентрировались на российском кандидате.