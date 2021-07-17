Гильерме — о возможном завершении карьеры в сборной России: я там сейчас не нужен

«Я играл все отборочные матчи, в еврокубках играл. Да, до зимней паузы я был в плохой форме — я совершенно согласен с этим. Но потом я хорошо играл, стал лучшим вратарем Российской Премьер-Лиги. Почему тогда не вызвали в сборную России на Евро-2020? Я не понимаю.

Честно, сегодня я не знаю, поеду ли я в сборную. Я не обиделся. Но сейчас я хочу вкладывать больше энергии в «Локомотив».