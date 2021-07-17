Гильерме — о возможном завершении карьеры в сборной России: я там сейчас не нужен
Вратарь «Локомотива» Маринато Гильерме прокомментировал возможное завершение карьеры в сборной России.
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Вратарь «Локомотива» Маринато Гильерме прокомментировал возможное завершение карьеры в сборной России.
«Я играл все отборочные матчи, в еврокубках играл. Да, до зимней паузы я был в плохой форме — я совершенно согласен с этим. Но потом я хорошо играл, стал лучшим вратарем Российской
К тому же в России сейчас есть молодые, перспективные вратари — Максименко, Сафонов. Они будут еще долго играть, как Акинфеев. Тот же Сафонов — уверен, это будет вратарь на 10−12 лет вперёд. Я там сейчас не нужен", — цитирует Гильерме Sport24.