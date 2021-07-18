Черчесов прервал отпуск ради переговоров по трудоустройству

Интернет-издание не уточняет, кто конкретно заинтересован в услугах 57-летнего специалиста. Известно лишь о факте вылета Черчесова из Осетии, где он проводил свой отпуск, в Москву на переговоры с потенциальным работодателем.

Сборная России под руководством Черчесова не смогла выйти в плей-офф ЕВРО-2020, заняв последнее место в группе B. На прошлой неделе Черчесов покинул пост главного тренера сборной России, при этом отказался от неустойки за досрочное расторжение контракта.

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