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19:52 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Черчесов прервал отпуск ради переговоров по трудоустройству

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прервал свой отпуск ради переговоров о трудоустройстве, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на свой источник.

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Источник: Спорт РИА Новости

Интернет-издание не уточняет, кто конкретно заинтересован в услугах 57-летнего специалиста. Известно лишь о факте вылета Черчесова из Осетии, где он проводил свой отпуск, в Москву на переговоры с потенциальным работодателем.

Сборная России под руководством Черчесова не смогла выйти в плей-офф ЕВРО-2020, заняв последнее место в группе B. На прошлой неделе Черчесов покинул пост главного тренера сборной России, при этом отказался от неустойки за досрочное расторжение контракта.

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Станислав Черчесов: лучшие кадры карьеры

В четверг глава РФС Александр Дюков сообщил, что имя нового главного тренера национальной сборной будет названо до начала нового сезона Российской премьер-лиги, который стартует 23 июля.

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