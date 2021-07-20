Сборная России проведет матчи отбора ЧМ в Санкт-Петербурге и Казани

Встречу против Словакии национальная команда проведет на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани, матч состоится 8 октября и начнется в 21:45 (мск). 11 ноября россияне в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» сыграют с Кипром, эта встреча начнется в 20:00 (мск).