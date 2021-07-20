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14:19 (мск), источник: Матч ТВ

Сборная России проведет матчи отбора ЧМ в Санкт-Петербурге и Казани

Стало известно время и место проведения двух домашних матчей сборной России в рамках отборочного цикла чемпионата мира-2022.

Россия
Кипр
СловакияОтбор ЧМ: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Встречу против Словакии национальная команда проведет на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани, матч состоится 8 октября и начнется в 21:45 (мск). 11 ноября россияне в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» сыграют с Кипром, эта встреча начнется в 20:00 (мск).

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Сборная России занимает 2-е место в отборочной группе H, набрав 6 очков в трех матчах.

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