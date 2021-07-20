Сборная России проведет матчи отбора ЧМ в Санкт-Петербурге и Казани
Стало известно время и место проведения двух домашних матчей сборной России в рамках отборочного цикла чемпионата мира-2022.
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СловакияОтбор ЧМ: таблица и календарь
Стало известно время и место проведения двух домашних матчей сборной России в рамках отборочного цикла чемпионата мира-2022.
Встречу против Словакии национальная команда проведет на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани, матч состоится 8 октября и начнется в 21:45 (мск). 11 ноября россияне в
Сборная России занимает 2-е место в отборочной группе H, набрав 6 очков в трех матчах.