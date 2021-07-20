РФС выбирает из трёх кандидатов на пост главного тренера сборной России

«Кунц является фаворитом. С ним уже были проведены предметные переговоры», — сказал один из источников «Чемпионату». Второй источник подтвердил эту информацию и добавил, что Бердыев является резервным вариантом.

Кунц — главный тренер молодёжной сборной Германии. Он работает в команде с 2016 года, с ним немецкая молодёжка дважды стала чемпионом Европы.