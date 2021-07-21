Олимпиада уже стартовала! Удивлены? В Токио-2020 — максимально массовый преждевременный старт в истории

Софтбол, футбол, греблю и стрельбу из лука запускают до открытия.

Церемония открытия Олимпиады-2020 пройдет в Токио 23 июля в 14:00 по Москве, но на самом деле олимпийские соревнования уже начались. Сразу четыре вида программы вынесены вперед и стартуют до официального запуска Игр.

Все началось с софтбола — причем с игры хозяек против Австралии. Софтбол — это облегченная разновидность бейсбола: правила проще, мяч мягче. Вообще в него играют и мужчины, и женщины, но на Олимпиаде турнир только для девушек, а мужской будет по классическому бейсболу позже.

Еще 21 июля запускается женский футбол, групповой этап. В турнире участвуют двенадцать сборных, разбитых на три группы.

На следующий день, 22 июля вечером по Токио и удобным утром по московскому времени, стартуют футболисты-мужчины. Их чуть больше: четыре группы по четыре команды, прямо как на Евро предыдущей эпохи. Поэтому игр в день больше. Оба футбольных турнира пройдут на семи стадионах в шести разных городах Японии.

В первый же день два мощных матча: яркая сборная Испании, где много народу с Евро-2020, и Бразилия Малкома с Дани Алвесом против Германии потенциального тренера сборной России Штефана Кунтца.

Их чуть больше: четыре группы по четыре команды, прямо как на Евро предыдущей эпохи. Поэтому игр в день больше. Оба футбольных турнира пройдут на семи стадионах в шести разных городах Японии. В первый же день два мощных матча: яркая сборная Испании, где много народу с Евро-2020, и Бразилия Малкома с Дани Алвесом против Германии потенциального тренера сборной России Штефана Кунтца. В пятницу токийским утром мы увидим еще пару дисциплин: академическую греблю и стрельбу из лука. Начинают с предварительных заплывов и квалификации.

Только потом, когда пройдет уже два с половиной дня соревнований, запланировано официальное открытие Игр.

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Почему раньше стартуют именно эти виды?

Ответ весьма прост: все из-за того, что Олимпиада идет всего 16 дней.

Софтбол начинается раньше всех и единственный комплект медалей здесь разыграют уже 27 июля. Ранний старт связан с проведение еще и бейсбольного турнира — там начнут сразу 28 июля, иначе не уложиться.

Оба футбольных турнира — это по три матча в группе, затем плей-офф с ¼ финала. По сути, как и на прежних Евро, там всегда при 16 командах уходило три недели, а тут еще и женский турнир на тех же стадионах.

с ¼ финала. По сути, как и на прежних Евро, там всегда при 16 командах уходило три недели, а тут еще и женский турнир на тех же стадионах. В академической гребле соревнования, к которым заранее проводят отбор, завершатся 30 июля. И уже 2 августа на той же воде стартует гребля на байдарках и каноэ.

В стрельбе из лука еще до открытия спортсмены пристреливаются и проводят квалификацию, а затем за два-три дня разыгрывают медали. Последний комплект вручат 31 июля.

Когда начали сдвигать старт на время до открытия?

Впервые так поступили в Барселоне-1992 — тогда на один день раньше запустили футбольный турнир. В Атланте-96 так делать не стали, а с Сиднея-2000 это постоянная практика.

Но Токио — с отрывом самый массовый случай сдвинутых на минусовые дни соревнований.

Впервые преждевременных видов сразу так много — до этого раньше открытия вдобавок к футболу начиналась только стрельба из лука, но в Лондоне и Рио это было просто в тот же день, что и церемония, только с утра. Заранее — больше ничего. А теперь аж четыре дисциплины.