Олимпиада уже стартовала! Удивлены? В Токио-2020 — максимально массовый преждевременный старт в истории
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Софтбол, футбол, греблю и стрельбу из лука запускают до открытия.
Церемония открытия Олимпиады-2020 пройдет в Токио 23 июля в 14:00 по Москве, но на самом деле олимпийские соревнования уже начались. Сразу четыре вида программы вынесены вперед и стартуют до официального запуска Игр.
Только потом, когда пройдет уже два с половиной дня соревнований, запланировано официальное открытие Игр.
Ответ весьма прост: все
Впервые так поступили в Барселоне-1992 — тогда на один день раньше запустили футбольный турнир. В Атланте-96 так делать не стали, а с Сиднея-2000 это постоянная практика.
Впервые преждевременных видов сразу так много — до этого раньше открытия вдобавок к футболу начиналась только стрельба из лука, но в Лондоне и Рио это было просто в тот же день, что и церемония, только с утра. Заранее — больше ничего. А теперь аж четыре дисциплины.
Расширение олимпийской программы ведет к тому, что больше соревнований не влезают в стандартный график. Но тем лучше для нас: любопытный футбол, знакомство с софтболом — дополнительная выгода для зрителей Токио-2020.