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12:20 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Впервые в истории Олимпиады спортсмены преклонили колено

Футболистки сборных Великобритании и Чили стали первыми спортсменами в истории Олимпиады, которые встали на колено во время Игр.

Летняя олимпиада
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Источник: Reuters

Встреча проходит в Саппоро (Япония).

Женские сборные обеих команд встали на колено перед стартовым свистком первого матча на турнире группы E.

Официально Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа. Женский футбольный турнир пройдет с 21 июля по 6 августа.

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