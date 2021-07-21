Капелло, Адвокат, Раньери и Клинсман хотели возглавить сборную России

«Среди предложенных кандидатов были Юрген Клинсман, Клаудио Раньери, а также Дик Адвокат. Однако их кандидатуры не рассматривались», — сказал один из источников в РФС. Бывший тренер сборной России Фабио Капелло также предлагал РФС свою кандидатуру.

«Чемпионат» подтверждает эту информацию. По нашим данным, Капелло подошёл к одному из руководителей РФС и заявил: «Я готов возглавить сборную России».