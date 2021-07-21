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23:31 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Ван Гал возглавит сборную Нидерландов

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Королевский футбольный союз Нидерландов (KNVB) достиг договоренности о назначении Луи ван Гала главным тренером национальной сборной, сообщает De Telegraaf.

Нидерланды
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Источник: Спорт РИА Новости

Как отмечается в сообщении, контракт с 69-летним специалистом рассчитан на полтора года. Ван Гал сменит в должности Франка де Бура, под началом которого команда дошла до 1/8 финала чемпионата Европы, где уступила сборной Чехии.

Ван Гал дважды возглавлял сборную Нидерландов — в 2000—2001 и 2012−2014 годах. Под его руководством команда завоевала бронзовые награды чемпионата мира-2014. В марте 2019 года ван Гал объявил о завершении карьеры тренера. Последним его местом работы был английский «Манчестер Юнайтед», который он покинул в 2016 году.

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