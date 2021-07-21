Ван Гал возглавит сборную Нидерландов

Как отмечается в сообщении, контракт с 69-летним специалистом рассчитан на полтора года. Ван Гал сменит в должности Франка де Бура, под началом которого команда дошла до 1/8 финала чемпионата Европы, где уступила сборной Чехии.

Ван Гал дважды возглавлял сборную Нидерландов — в 2000—2001 и 2012−2014 годах. Под его руководством команда завоевала бронзовые награды чемпионата мира-2014. В марте 2019 года ван Гал объявил о завершении карьеры тренера. Последним его местом работы был английский «Манчестер Юнайтед», который он покинул в 2016 году.