Кунц, Карпин, Бердыев. Колонка Казакова — о новом тренере сборной

Шестой тур РПЛ завершится матчем «Спартак» — «Сочи». Начнется он в воскресенье 29 августа в 20.45. Также в этот день играют «Рубин», «Краснодар» и «Ростов».

А уже 1 сентября сборной играть с Хорватией — имея в плане подготовки одну восстановительную тренировку и одну предыгровую. Обычно каждое такое занятие идет не больше часа. Потом перелет на Кипр, где 4 сентября следующая игра в рамках этого сбора.

Добавим такому цейтноту давление — все-таки сейчас Россия возглавляет таблицу своей отборочной группы. Добавим ожидания — зрелищной игры, перемен и побед. И осознаем еще такой факт — у сборной будет тренер, которому придется начинать с официального матча. Леонид Слуцкий оказался в такой же ситуации, но он в отличие от трех предшественников-иностранцев в российском футболе был компетентен. А вот Хиддинк, Адвокат и Капелло сначала проводили в августе смотрины команды в товарищеских играх, после чего состав на первую отборочную встречу мог измениться кардинально.

Легко не будет, кто бы ни возглавил сборную — Кунц, Бердыев или Карпин.

В полной тишине, которая должна закончится сегодня-завтра, чужим эхом звучат отголоски и других фамилий, но, по общему представлению, кандидатов только трое. И все они при этом — совершенно разные. В философии, в развитии карьеры. Никто из них ничего не выигрывал на взрослом уровне в последние десять лет, но смущает другое. Если, конечно, верить, что в итоговом списке именно эти три фамилии.

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Один иностранец, работающий с лучшими молодыми игроками Европы. Другой в своей карьере предпочитал опираться на легионеров и возрастных матерых российских футболистов. Третий тренирует в условиях бесконечной текучки, когда в каждое трансферное окно через команду проходят на вход и выход множество игроков, — и в силу этого о стабильности не может быть и речи. Получается, что критерии поиска разные — если опять же выбор идет между Кунцем, Бердыевым и Карпиным. Когда один может работать на перспективу создания новой молодой команды на Евро-2024, другой должен решить задачу попадания в Катар, а третий может дать привлекательный образ сборной и привить ей современный стиль без привязки к результатам?

Если честно, я запутался. Понятно, что это только наши представления, что никто, кроме президента РФС, не видит сейчас, из каких деталей складывается пазл. И пока идет выбор, никто не будет делиться происходящим — отсюда и столько версий, слухов, трактовок, вопросов. Столько недоумения, наконец. Все это закончится, как только будет назначен тренер, — но как до сих пор невозможно прочитать или услышать отчет Черчесова на техкоме, так и мы вряд ли узнаем, как происходил выбор его сменщика.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CRmRz4FpRA8/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CRmRz4FpRA8/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CRmRz4FpRA8/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Спорт-Экспресс (@sport_express)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Но, повторюсь, больше всего смущает то, что кандидаты совершенно разные. Условно говоря, Адвокат и Капелло или Семин и Бердыев — все это очень близко, если был бы такой итоговый выбор. А здесь противоположности.

Хотя, возможно, эти фамилии оказались рядом только потому, что осталось три группы влияния. Когда была общая задача обновить команду, попав при этом в Катар-2022 и в Германию-2024, но не было понимания, как и с кем ее выполнить, — отсюда и такой разброс с кандидатами.

Кунц, как понимаю, представитель немецкого вектора. Говорили ли сразу с ним, говорили ли вообще (вроде да) и кто из его соотечественников отказался — все это такая же тайна. Но именно главного тренера олимпийской сборной Германии, выигравшего с молодежной командой два из трех последних чемпионатов Европы — 2017 и 2021, называют претендентом № 1.

Разговор о нем неминуемо сведется к теме цейтнота. Представить, что тренер, у которого в Токио есть шанс войти в историю, отвлекается во время Олимпиады на переговоры о новом контракте и на этой неделе будет представлен в качестве наставника сборной России, крайне сложно. Потому что перед глазами пример Лопетеги, уволенного во время чемпионата мира-2018 за нечто подобное. И если новый тренер — он, Кунц становится заложником результата на Играх. Потому что у него команда из лучших молодых игроков если не мира, то как минимум Европы. И он с ней должен побеждать. Плюс к этому Кунц пока молодежный тренер. Навскидку сложно назвать примеры, когда тренеры делали бы успешную карьеру со взрослыми сборными, переходя туда из молодежных. В клубах, особенно лучших, таких как «Барселона», это случалось. Но речь сейчас не о клубе.

Дискуссия о тренере сборной снова уходит в сторону логики. Хотя, возможно, надо выбирать иначе — чутьем или сердцем. Или исходя из ожиданий (настроений) болельщиков. Черчесова, к слову, уволили после чемпионата Европы, на котором сборная выиграла у Финляндии и проиграла Бельгии и Дании. На молодежном Евро в марте сборная России, состоявшая из «золотого поколения» игроков, выиграла у Исландии и проиграла Франции и Дании, но с тренерским штабом был продлен контракт.

Дело в том числе в реакции? Но в случае нового тренера сборной единого мнения нет. Оно появляется только после поражений и фиаско.

Тяжелейший выбор, что сказать. Когда времени нет вообще. Ни у тренера, ни у РФС. Два дня осталось — это если по максимуму. Скоро узнаем, кто будет.