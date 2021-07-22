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12:57 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Кунц, Карпин, Бердыев. Колонка Казакова — о новом тренере сборной

Известный комментатор и бывший пресс-атташе сборной Илья Казаков рассуждает о сложном выборе РФС.

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Источник: Спорт-Экспресс

Шестой тур РПЛ завершится матчем «Спартак» — «Сочи». Начнется он в воскресенье 29 августа в 20.45. Также в этот день играют «Рубин», «Краснодар» и «Ростов».

А уже 1 сентября сборной играть с Хорватией — имея в плане подготовки одну восстановительную тренировку и одну предыгровую. Обычно каждое такое занятие идет не больше часа. Потом перелет на Кипр, где 4 сентября следующая игра в рамках этого сбора.

Добавим такому цейтноту давление — все-таки сейчас Россия возглавляет таблицу своей отборочной группы. Добавим ожидания — зрелищной игры, перемен и побед. И осознаем еще такой факт — у сборной будет тренер, которому придется начинать с официального матча. Леонид Слуцкий оказался в такой же ситуации, но он в отличие от трех предшественников-иностранцев в российском футболе был компетентен. А вот Хиддинк, Адвокат и Капелло сначала проводили в августе смотрины команды в товарищеских играх, после чего состав на первую отборочную встречу мог измениться кардинально.

Легко не будет, кто бы ни возглавил сборную — Кунц, Бердыев или Карпин.

В полной тишине, которая должна закончится сегодня-завтра, чужим эхом звучат отголоски и других фамилий, но, по общему представлению, кандидатов только трое. И все они при этом — совершенно разные. В философии, в развитии карьеры. Никто из них ничего не выигрывал на взрослом уровне в последние десять лет, но смущает другое. Если, конечно, верить, что в итоговом списке именно эти три фамилии.

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Один иностранец, работающий с лучшими молодыми игроками Европы. Другой в своей карьере предпочитал опираться на легионеров и возрастных матерых российских футболистов. Третий тренирует в условиях бесконечной текучки, когда в каждое трансферное окно через команду проходят на вход и выход множество игроков, — и в силу этого о стабильности не может быть и речи. Получается, что критерии поиска разные — если опять же выбор идет между Кунцем, Бердыевым и Карпиным. Когда один может работать на перспективу создания новой молодой команды на Евро-2024, другой должен решить задачу попадания в Катар, а третий может дать привлекательный образ сборной и привить ей современный стиль без привязки к результатам?

Если честно, я запутался. Понятно, что это только наши представления, что никто, кроме президента РФС, не видит сейчас, из каких деталей складывается пазл. И пока идет выбор, никто не будет делиться происходящим — отсюда и столько версий, слухов, трактовок, вопросов. Столько недоумения, наконец. Все это закончится, как только будет назначен тренер, — но как до сих пор невозможно прочитать или услышать отчет Черчесова на техкоме, так и мы вряд ли узнаем, как происходил выбор его сменщика.

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Но, повторюсь, больше всего смущает то, что кандидаты совершенно разные. Условно говоря, Адвокат и Капелло или Семин и Бердыев — все это очень близко, если был бы такой итоговый выбор. А здесь противоположности.

Хотя, возможно, эти фамилии оказались рядом только потому, что осталось три группы влияния. Когда была общая задача обновить команду, попав при этом в Катар-2022 и в Германию-2024, но не было понимания, как и с кем ее выполнить, — отсюда и такой разброс с кандидатами.

Кунц, как понимаю, представитель немецкого вектора. Говорили ли сразу с ним, говорили ли вообще (вроде да) и кто из его соотечественников отказался — все это такая же тайна. Но именно главного тренера олимпийской сборной Германии, выигравшего с молодежной командой два из трех последних чемпионатов Европы — 2017 и 2021, называют претендентом № 1.

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Разговор о нем неминуемо сведется к теме цейтнота. Представить, что тренер, у которого в Токио есть шанс войти в историю, отвлекается во время Олимпиады на переговоры о новом контракте и на этой неделе будет представлен в качестве наставника сборной России, крайне сложно. Потому что перед глазами пример Лопетеги, уволенного во время чемпионата мира-2018 за нечто подобное. И если новый тренер — он, Кунц становится заложником результата на Играх. Потому что у него команда из лучших молодых игроков если не мира, то как минимум Европы. И он с ней должен побеждать. Плюс к этому Кунц пока молодежный тренер. Навскидку сложно назвать примеры, когда тренеры делали бы успешную карьеру со взрослыми сборными, переходя туда из молодежных. В клубах, особенно лучших, таких как «Барселона», это случалось. Но речь сейчас не о клубе.

Дискуссия о тренере сборной снова уходит в сторону логики. Хотя, возможно, надо выбирать иначе — чутьем или сердцем. Или исходя из ожиданий (настроений) болельщиков. Черчесова, к слову, уволили после чемпионата Европы, на котором сборная выиграла у Финляндии и проиграла Бельгии и Дании. На молодежном Евро в марте сборная России, состоявшая из «золотого поколения» игроков, выиграла у Исландии и проиграла Франции и Дании, но с тренерским штабом был продлен контракт.

Дело в том числе в реакции? Но в случае нового тренера сборной единого мнения нет. Оно появляется только после поражений и фиаско.

Тяжелейший выбор, что сказать. Когда времени нет вообще. Ни у тренера, ни у РФС. Два дня осталось — это если по максимуму. Скоро узнаем, кто будет.

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