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14:28 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Переговоры РФС с Кунцем по поводу поста главного тренера сборной России зашли в тупик

Как стало известно «СЭ», РФС не может договориться с главным тренером молодежной сборной Германии Штефаном Кунцем.

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Источник: AFP 2021

Переговоры 58-летнего немецкого тренера с РФС по поводу должности главного тренера сборной России находятся в тупике.

Ранее в СМИ сообщалось, что РФС выбирает из трех кандидатов на пост главного тренера сборной России — это Валерий Карпин («Ростов»), Курбан Бердыев и Штефан Кунц (молодежная сборная Германии). В настоящий момент Кунц выступает со сборной Германии на Олимпиаде в Токио. В первом матче на турнире немцы уступили Бразилии (2:4).

8 июля 2021 года пост главного тренера сборной России покинул Станислав Черчесов. 57-летний специалист возглавлял национальную команду с 2016-го.

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