Переговоры РФС с Кунцем по поводу поста главного тренера сборной России зашли в тупик

Ранее в СМИ сообщалось, что РФС выбирает из трех кандидатов на пост главного тренера сборной России — это Валерий Карпин («Ростов»), Курбан Бердыев и Штефан Кунц (молодежная сборная Германии). В настоящий момент Кунц выступает со сборной Германии на Олимпиаде в Токио. В первом матче на турнире немцы уступили Бразилии (2:4).