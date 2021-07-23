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20:44 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Карпин назвал работу в сборной России ответственным и интересным этапом в карьере

Новый главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал свое назначение.

Ростов
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Источник: РФС

«Благодарю Российский футбольный союз за оказанное доверие. Как для игрока вызов в сборную, так и для тренера приглашение в национальную команду — большая честь и высокая оценка его работы. Для меня это новый, очень ответственный и интересный этап в тренерской карьере. Сейчас перед командой стоит задача по отбору на чемпионат мира-2022 года в Катаре. И мы приложим все усилия, чтобы эту задачу решить», — заявил Валерий Карпин, слова которого приводят сайт РФС и «Ростова».

Специалист будет совмещать работу в сборной и в «Ростове». В сборной России он сменил Станислава Черчесова, который покинул команду после Евро-2020.

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