РФС назвал условия работы Карпина со сборной России

Контракт с Карпиным будет подписан 26 июля 2021 года, его условия уже согласованы. Соглашение будет действовать до 31 декабря 2021 года — с возможностью дальнейшего продления. В течение ближайшего полугода тренер будет совмещать работу в сборной и клубе.