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20:10 (мск), источник: ТАСС

Валерий Карпин назначен главным тренером сборной России по футболу

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Наставник «Ростова» Валерий Карпин назначен на пост главного тренера сборной России по футболу. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

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Источник: РИА "Новости"

Контракт с 52-летним специалистом будет действовать до 31 декабря 2021 года с возможностью продления. Соглашение будет подписано 26 июля, отмечается, что его условия уже согласованы. Ближайшие полгода Карпин будет совмещать работу в сборной и клубе.

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С августа 2016 года сборную России возглавлял Станислав Черчесов. 8 июля 2021 года специалист покинул пост главного тренера команды после неудачного выступления на чемпионате Европы.

Карпин возглавляет «Ростов» с 2017 года, ранее специалист работал в московском «Спартаке» (2009−2012, 2012−2014), испанской «Мальорке» (2014−2015) и армавирском «Торпедо» (2015−2016). Под его руководством «Спартак» дважды становился серебряным призером чемпионата России.

В период игровой карьеры Карпин выступал за московский «Спартак» и испанские клубы «Реал Сосьедад», «Валенсия» и «Сельта», в составе которой стал обладателем Кубка Интертото. Со «Спартаком» он трижды становился чемпионом России, по одному разу обладателем Кубка СССР и России. За сборную России Карпин сыграл 73 матча, забил 17 голов и отдал восемь голевых передач.

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