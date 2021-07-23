Валерий Карпин назначен главным тренером сборной России по футболу

Контракт с 52-летним специалистом будет действовать до 31 декабря 2021 года с возможностью продления. Соглашение будет подписано 26 июля, отмечается, что его условия уже согласованы. Ближайшие полгода Карпин будет совмещать работу в сборной и клубе.

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С августа 2016 года сборную России возглавлял Станислав Черчесов. 8 июля 2021 года специалист покинул пост главного тренера команды после неудачного выступления на чемпионате Европы.

Карпин возглавляет «Ростов» с 2017 года, ранее специалист работал в московском «Спартаке» (2009−2012, 2012−2014), испанской «Мальорке» (2014−2015) и армавирском «Торпедо» (2015−2016). Под его руководством «Спартак» дважды становился серебряным призером чемпионата России.