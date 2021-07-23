Валерий Карпин назначен главным тренером сборной России по футболу
МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Наставник «Ростова» Валерий Карпин назначен на пост главного тренера сборной России по футболу. Об этом сообщает
МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Наставник «Ростова» Валерий Карпин назначен на пост главного тренера сборной России по футболу. Об этом сообщает
Контракт с 52-летним специалистом будет действовать до 31 декабря 2021 года с возможностью продления. Соглашение будет подписано 26 июля, отмечается, что его условия уже согласованы. Ближайшие полгода Карпин будет совмещать работу в сборной и клубе.
С августа 2016 года сборную России возглавлял Станислав Черчесов. 8 июля 2021 года специалист покинул пост главного тренера команды после неудачного выступления на чемпионате Европы.
Карпин возглавляет «Ростов» с 2017 года, ранее специалист работал в московском «Спартаке» (2009−2012, 2012−2014), испанской «Мальорке» (2014−2015) и армавирском «Торпедо» (2015−2016). Под его руководством «Спартак» дважды становился серебряным призером чемпионата России.
В период игровой карьеры Карпин выступал за московский «Спартак» и испанские клубы «Реал Сосьедад», «Валенсия» и «Сельта», в составе которой стал обладателем Кубка Интертото. Со «Спартаком» он трижды становился чемпионом России, по одному разу обладателем Кубка СССР и России. За сборную России Карпин сыграл 73 матча, забил 17 голов и отдал восемь голевых передач.