«Карпин не позовет Дзюбу? Уже была ситуация с Денисовым, когда Черчесов ошибся». Орлов — о переменах в сборной

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— Помнится, вы ратовали за Курбана Бердыева.

— Да, предлагал эту кандидатуру. Считаю, довольно логично все раскладывал. Но РФС сделал выбор в пользу Карпина.

— И как вам эта кандидатура?

— Неплохая. Но как Карпин будет совмещать посты? Дело еще в том, что в «Ростове», как я понимаю, нет сейчас кандидатов в сборную. Не знаю… Ну приняли вот такое решение. Надо его уважать. Карпин — фигура достойная.

— Опыта у него не меньше, чем у Станислава Черчесова, когда того назначали главным тренером сборной?

— Карпин, считаю, совсем неплохо поработал в «Спартаке». У него есть определенный багаж. Да и в «Ростове» в целом у него получается. Правда, там игроки все время меняются… И, конечно, клуб и сборная — разные вещи. Сумеет ли он так быстро перестроиться? Хотя ему надо отдать должное. Карпин хороший мотиватор, умеет зажечь подопечных. Футбол он знает изнутри.

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— Теперь для Артема Дзюбы дверь в сборную закрыта?

— Почему?

— У Дзюбы и Карпина очень сложные отношения. Форвард же открыто говорил: «Для меня этого человека не существует»…

— При том интервью я не присутствовал, всех нюансов не знаю. Но, по идее, в сборной на первый план должны выходить профессиональные отношения. Личные моменты нужно засунуть глубоко… Эта же сборная страны! Все должно быть подчинено ее интересам. Какой смысл что-то припоминать? Надо выходить на профессиональный уровень! В свое время у Черчесова возникла ситуация с Игорем Денисовым. И тренер ошибся, не вернув его в команду. Денисов же соответствовал уровню сборной. Так что все нужно делать профессионально.

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— А вы считаете, что Дзюбе нет альтернативы в сборной?

— Какой сборной? Он был капитаном той национальной команды. Сейчас — новый тренер, наверное, новый состав. Давайте подождем. В какой форме будет Дзюба, как он начнет сезон? Конечно, Карпин должен быть выше личных амбиций. Если форвард сильнее остальных, зачем же от него отказываться? Ну, если Дзюба сам не хочет — его право.

— Но после таких слов Дзюбы…

— Лично я таких выражений не слышал. Вообще в подобных ситуациях проигрывает тот, кто такие вещи произносит. Но мне сложно судить. Повторю, на первый план выходит спортивный принцип. Не будет Дзюба тянуть, его и в сборную не позовут. То же самое касается и «Зенита». Все же логично.