Уткин назвал главную ошибку назначения Карпина в сборную России

Уткин заявил, что совмещение работы в сборной и Ростове повредит Карпину. «Я считаю назначение ошибкой. Карпин очень смелый парень. И работа ему по плечу. Мало того — я бы сказал, эта работа ему органична. Но это сильно не ко времени», — объяснил он.