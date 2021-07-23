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23:25 (мск), источник: Lenta.Ru

Уткин назвал главную ошибку назначения Карпина в сборную России

Спортивный журналист Василий Уткин в своем Telegram-канале назвал главную ошибку назначения Валерия Карпина в сборную России.

Россия
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Источник: РИА "Новости"

Уткин заявил, что совмещение работы в сборной и Ростове повредит Карпину. «Я считаю назначение ошибкой. Карпин очень смелый парень. И работа ему по плечу. Мало того — я бы сказал, эта работа ему органична. Но это сильно не ко времени», — объяснил он.

О назначении Карпина стало известно ранее 23 июля. Контракт со специалистом будет действовать до 31 декабря 2021 года — с возможностью дальнейшего продления соглашения. В течение ближайшего полугода тренер будет совмещать работу в сборной и в «Ростове».

Сразу после назначения Карпина в национальную команду «Ростов» проиграл первый матч в чемпионате России. Команда уступила московскому «Динамо» со счетом 0:2.

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