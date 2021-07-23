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23 июля, источник: Спорт-Экспресс

Стало известно, сколько будет зарабатывать тренерский штаб Карпина в сборной России

Стала известна зарплата тренерского штаба Валерия Карпина в сборной России.

Ростов
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По данным источника, в сумме Карпин и его команда тренеров заработают менее 700 тысяч евро.

«Никаких торгов ни с одним из кандидатов не было. Они сами согласились на те условия, которые были предложены РФС. На весь штаб согласно контракту, они заработают менее 700 тысяч на всех. При этом предусмотрены бонусы за достижение турнирных целей», — сказал один из источников РБК.

Черчесов по условиям договора в сборной России получал 2,5 млн евро в год.

Сегодня, 23 июля, РФС сообщил о назначении 52-летнего Карпина новым главным тренером сборной России. Специалист будет совмещать работу в «Ростове» и национальной команде.

Контракт с Карпиным будет действовать до 31 декабря 2021 года с возможностью дальнейшего продления соглашения.

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