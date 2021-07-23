Стало известно, сколько будет зарабатывать тренерский штаб Карпина в сборной России

«Никаких торгов ни с одним из кандидатов не было. Они сами согласились на те условия, которые были предложены РФС. На весь штаб согласно контракту, они заработают менее 700 тысяч на всех. При этом предусмотрены бонусы за достижение турнирных целей», — сказал один из источников РБК.