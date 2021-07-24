Романцев прокомментировал назначение Карпина на пост главного тренера сборной России

«Я действительно безумно рад за Валеру. И ещё рад тому, что наши руководители приняли правильное решение — назначить главным тренером сборной российского тренера. Причём, можно сказать, своего в доску — эпатажного, энергичного. При этом знающего и опытного: несмотря на относительную молодость, он уже прошёл огонь, воду и медные трубы.



Я бы пожелал ему окружить себя правильными рабочими людьми. На двух работах Валере будет очень тяжело. Важно, чтобы люди взяли на себя часть его работы. Но Валера умеет окружить себя хорошими, рабочими, нормальными людьми. Думаю, ему это удастся, тут никуда не денешься.



Я сам работал на двух работах — в “Спартаке” и в сборной. И мне было ужасно тяжело. Но даже при этом, уверен, мне было легче, чем будет ему. У меня почти вся сборная была “Спартаком”. Валере будет сложнее. И, конечно, я не завидую его семье. Не приведи господь иметь такого мужа и отца. Шучу, конечно. Но они знали, с кем связались.



А ещё я хотел бы восхититься мужеством Валеры. И откровенной смелостью. Всё-таки он берёт команду, которая не находится на подъёме. Сборная России сейчас, наоборот, в яме. Тут реально надо иметь большое мужество. Я на самом деле восхищён Валеркой. Извиняюсь, Валерием Георгиевичем», — цитирует Романцева Sport24.