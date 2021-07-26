Валерий Карпин официально стал главным тренером сборной России

Карпин был назначен главным тренером сборной России в пятницу. Контракт со специалистом рассчитан до 31 декабря 2021 года с возможностью продления. В течение ближайшего полугода 52-летний тренер будет совмещать работу в сборной и на посту главного тренера клуба «Ростов».

«Карпин — главный тренер сборной России. Сегодня Валерий Георгиевич подписал контракт с РФС», — говорится в сообщении РФС в Telegram.

Карпин сменил на посту главного тренера сборной России Станислава Черчесова, контракт с которым был расторгнут 8 июля.

Ближайшие матчи национальной команды состоятся в начале сентября — это будут игры отборочного турнира к чемпионату мира-2022 в Катаре против команд Хорватии, Кипра и Мальты.

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