Валерий Карпин официально стал главным тренером сборной России
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Российский футбольный союз объявил, что Валерий Карпин подписал контракт и официально стал главным тренером сборной России по футболу.
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Российский футбольный союз объявил, что Валерий Карпин подписал контракт и официально стал главным тренером сборной России по футболу.
Карпин был назначен главным тренером сборной России в пятницу. Контракт со специалистом рассчитан до 31 декабря 2021 года с возможностью продления. В течение ближайшего полугода 52-летний тренер будет совмещать работу в сборной и на посту главного тренера клуба «Ростов».
«Карпин — главный тренер сборной России. Сегодня Валерий Георгиевич подписал контракт с РФС», — говорится в сообщении РФС в Telegram.
Карпин сменил на посту главного тренера сборной России Станислава Черчесова, контракт с которым был расторгнут 8 июля.
Ближайшие матчи национальной команды состоятся в начале сентября — это будут игры отборочного турнира к чемпионату мира-2022 в Катаре против команд Хорватии, Кипра и Мальты.
Карпин, который в бытность игроком провел за сборную России 73 матча и забил 17 мячей, начал тренерскую карьеру в 2009 году в московском «Спартаке». «Красно-белых» специалист тренировал до конца сезона-2011/12. Осенью 2012 года Карпин вернулся на пост главного тренера «Спартака», окончательно покинув команду в 2014 году. Под руководством Карпина московский клуб дважды завоевал серебряные медали чемпионата России. Также специалист тренировал испанскую «Мальорку» и армавирское «Торпедо», в 2017 году возглавил «Ростов».