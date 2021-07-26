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15:11 (мск), источник: Lenta.Ru

Карпин высказался о судьбе Дзюбы в сборной России

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин высказался о судьбе нападающего Артема Дзюбы в команде. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Дзюба — важный игрок в российском футболе, личные отношения не могут влиять на сборную. Если он может принести пользу, он будет в команде.
Валерий Карпин
главный тренер сборной России
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24 июля тренер Александр Григорян спрогнозировал судьбу Дзюбы после назначения Карпина главным тренером национальной команды. Специалист выразил надежду, что Карпин не станет «в вопросе с Дзюбой исходить из эмоций». Он заметил при этом, что, если тренер выберет схему 4−3−3, футболисту может не найтись места на поле.

О назначении Карпина стало известно 23 июля. Контракт со специалистом будет действовать до 31 декабря 2021 года — с возможностью дальнейшего продления соглашения. В течение ближайшего полугода тренер будет совмещать работу в сборной и в «Ростове».

О конфликте Карпина и Дзюбы впервые стало известно в 2009 году, когда специалист возглавлял московский «Спартак», за который выступал нападающий. Сообщалось о неоднократных стычках Карпина и Дзюбы в дальнейшем. По информации СМИ, сейчас футболист и тренер не общаются.

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