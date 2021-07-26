Карпин высказался о судьбе Дзюбы в сборной России

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Дзюба — важный игрок в российском футболе, личные отношения не могут влиять на сборную. Если он может принести пользу, он будет в команде. Валерий Карпин главный тренер сборной России

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24 июля тренер Александр Григорян спрогнозировал судьбу Дзюбы после назначения Карпина главным тренером национальной команды. Специалист выразил надежду, что Карпин не станет «в вопросе с Дзюбой исходить из эмоций». Он заметил при этом, что, если тренер выберет схему 4−3−3, футболисту может не найтись места на поле.

О назначении Карпина стало известно 23 июля. Контракт со специалистом будет действовать до 31 декабря 2021 года — с возможностью дальнейшего продления соглашения. В течение ближайшего полугода тренер будет совмещать работу в сборной и в «Ростове».