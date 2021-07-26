Карпин попросил перенести 6-й тур РПЛ для подготовки сборной к игре с Хорватией
Главный тренер сборной России Валерий Карпин выступил с просьбой перенести 6-й тур Тинькофф РПЛ ради подготовки национальной команды к матчу отбора ЧМ-2022 с Хорватией.
Главный тренер сборной России Валерий Карпин выступил с просьбой перенести 6-й тур Тинькофф РПЛ ради подготовки национальной команды к матчу отбора ЧМ-2022 с Хорватией.
— 30 августа приезд на сбор, предыгровая тренировка — и игра. Понимаю все разговоры — дали время перед Евро, сдвинули тур… Наверное, да. Толк может быть, а может и не быть. Хотел бы попросить клубы тур
Предложения Hypercube по реформе российского футбола? Мне сейчас не до оценки реформ. Сам еще не видел этих материалов, не читал, — сказал Карпин.
Отметим, что 6-й тур чемпионата России запланирован на