Карпин попросил перенести 6-й тур РПЛ для подготовки сборной к игре с Хорватией

— 30 августа приезд на сбор, предыгровая тренировка — и игра. Понимаю все разговоры — дали время перед Евро, сдвинули тур… Наверное, да. Толк может быть, а может и не быть. Хотел бы попросить клубы тур куда-то сдвинуть. Если могут пойти навстречу, лично моя просьба. Не требование, ничего такого — а именно просьба пойти навстречу сборной, лично мне — получить игроков раньше, чем 30 августа.