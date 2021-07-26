Текущие события
Футбол. Премьер-лига
19:00
Нижний Новгород
Сочи
Футбол. Премьер-лига
25.07
Крылья Советов
Ахмат
12
Футбол. Премьер-лига
25.07
ЦСКА
Уфа
10
Футбол. Первый дивизион
25.07
Кубань
Велес
02
Футбол. Сборные
27.07
Новая Зеландия
Швеция
Футбол. Сборные
27.07
США
Австралия
Все события
Фоторепортажи
14Черчесов пришел на матч ЦСКА и увидел гол Заболотного
64Церемония открытия летней Олимпиады-2020 в Токио: фотогалерея
15:15 (мск), источник: Матч ТВ

Карпин попросил перенести 6-й тур РПЛ для подготовки сборной к игре с Хорватией

Главный тренер сборной России Валерий Карпин выступил с просьбой перенести 6-й тур Тинькофф РПЛ ради подготовки национальной команды к матчу отбора ЧМ-2022 с Хорватией.

РоссияОтбор ЧМ: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"
Футбол

ЧМ-2022. Отборочные. Европа
Группа H, 1.09.2021, 21:45

Россия-Хорватия-

— 30 августа приезд на сбор, предыгровая тренировка — и игра. Понимаю все разговоры — дали время перед Евро, сдвинули тур… Наверное, да. Толк может быть, а может и не быть. Хотел бы попросить клубы тур куда-то сдвинуть. Если могут пойти навстречу, лично моя просьба. Не требование, ничего такого — а именно просьба пойти навстречу сборной, лично мне — получить игроков раньше, чем 30 августа.

Предложения Hypercube по реформе российского футбола? Мне сейчас не до оценки реформ. Сам еще не видел этих материалов, не читал, — сказал Карпин.

Отметим, что 6-й тур чемпионата России запланирован на 28—29 августа. Россия сыграет с Хорватией 1 сентября.

 СМИ называют 9 вариантов на замену Черчесова в сборной. Оцениваем вероятности, плюсы и минусы
Война окончена. Станислав Черчесов уволен в запас
Терпели и не ломались. Россия героически обыграла США
Валерий Карпин официально стал главным тренером сборной России
13-летняя японка Момидзи Нисия выиграла олимпийское золото Токио
В Токио в финале триатлона катер чуть не задавил спортсменов
Австралийский тренер взорвал соцсети реакцией на победу (видео)
Великая: Публика требовала российского финала в Токио
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь