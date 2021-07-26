«На долгосрочное совмещение не согласились бы ни я, ни РФС». Карпин — о назначении в сборную, Дзюбе и лимите на легионеров
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Валерий Карпин: «Хочу поблагодарить РФС за оказанное доверие и честь. Даже присутствует волнение, сам этому удивляюсь. Надеюсь, мы сможем справиться с поставленной задачей — выходом на ЧМ в Катаре. Без контрольных матчей сразу начинаем. Времени не так много, надо провести его с пользой. РФС обещали полную поддержку, за что также отдельное спасибо. Короткий срок контракта связан с
Валерят ли болельщики? А как вы думаете? Было много сообщений и поздравлений. Болельщики поверят, сейчас все хорошо, все хлопают в ладоши. Это до первой игры. Будет положительный результат — все будут дальше радоваться. Если нет — все будет иначе. Это футбол, мы уже привыкли. По ходу матча РПЛ против «Динамо» телефон разрывался. Но во время матча я говорил только со скамейкой клуба. Никому больше не отвечал во время матча.
Александр Дюков: «Хочу высказать слова благодарности Станиславу Черчесову за работу. Он возглавлял сборную почти пять лет, за это время команда достигла определенных успехов. Мы помним домашний ЧМ, отбор на Евро-2020. Но финальная часть чемпионата Европы получилась неудачной. По ее результатам мы совместно со Станиславом Саламовичем приняли решение расторгнуть контракт. РФС назначил Валерия Карпина, контракт действует до конца 2021 года и может быть продлен. Валерий Георгиевич не нуждается в представлении. Будучи футболистом, он успешно выступал в России и за рубежом, был одним из лидеров сборной. После завершения карьеры игрока он получил богатый тренерский опыт, руководил «Спартаком», сейчас тренирует «Ростов». При принятии решения мы исходили из того, что Валерий Георгиевич является одним из лучших российских специалистов. Сильный мотиватор, умеет работать с молодежью, хорошо разбирается в российском футболе.
Желание по назначению исходило с двух сторон. Контракт будет продлен автоматически до марта 2022 года, если сборная попадет в стыковые матчи. Вне зависимости от результата мы в декабре подведем итоги отборочного цикла и решим по будущему. Жесткий дедлайн по выбору тренера я установил исключительно из рациональных соображений. Не для того, чтобы поставить высокую планку. Уже в начале сентября первые матчи отборочного цикла, тренерский штаб должен начать работу с момента возобновления чемпионата — просматривать все матчи нашего чемпионата и потенциальных кандидатов в сборную. Я участвовал в переговорах. Дедлайн никак не мешал их ходу. Даты матчей отборочного цикла было необходимо учитывать.
Валерий Карпин: «На долгосрочное совмещение не согласились бы ни я, ни РФС. Без коронавируса ситуация была бы другая, Евро закончился бы год назад. В таких условиях было бы время на подготовку к отборочному циклу. Мы же вошли в это положение
Вопрос семьи для меня также стоял на повестке дня. Помимо моего желания, был фактор «Ростова» и моей жены. Сейчас на нее ляжет весь груз до декабря. Не будет ни мужа, ни папы. Она меня поддержала, сказала, что справимся. Это же не на всю жизнь. Придется откусывать время от семьи.
Александр Дюков: «Я
Валерий Карпин: «Артем Дзюба был и остается важным игроком в российском футболе. Мои личные отношения с кем угодно не могут влиять на сборную. Личные отношения останутся за бортом. Если Артем будет способен помочь сборной, он будет в национальной команде. Это касается всех футболистов».
Валерий Карпин: «На ЧМ сначала нужно попасть. Это единственная задача».
Александр Дюков: «Сейчас основная задача — прохождение отбора на ЧМ, но никто не снимает с повестки вторую задачу — построение новой сборной, которая будет конкурентоспособной уже на Евро-2024. Краткосрочный контракт этому никак не противоречит. Мы рассчитываем, что пройдем на ЧМ в Катар и продолжим работу с Карпиным, но в любом случае это не будет противоречием. Развитие «Ростова» при нем соответствует европейскому уровню по многим факторам. Команда играет агрессивно, компактно и не жмется к своим воротам. «Ростов» умеет быстро доставлять мяч в атаку. Это то, что мы видели в исполнении ведущих сборных на Евро. В такой футбол и пытается играть «Ростов». Наши взгляды на футбол совпадают, поэтому даже в случае краткосрочного пребывания Валерия Георгиевича он даст импульс для развития новой команды. Он продолжит работу Черчесова в этом направлении. И надеюсь, мы придем к новому, современному футболу.
Если сборная не попадет на ЧМ, это будет ответственность и РФС, и моя личная. Но давайте будем объективными. Проблемы сборной длятся не одно десятилетие. Это результат проблем в
Валерий Карпин: «Все будет зависеть от состояния игроков в конкретный момент. Можно быть хорошим игроком, но в сентябре быть в плохой форме. Это не клуб, а сборная, здесь никому не гарантировано попадание в состав. Что касается методик, мы постараемся нашу практику воплотить в сборной. Конечно, я хочу видеть игру как у «Барселоны» в лучшие годы. Но будем исходить из наших возможностей. Верю, что наши футболисты могут играть в смелый футбол.
Тренерский штаб известен: Писарев, Онопко, Кафанов, Луис Мартинез и Джонатан Альба. Так как я не могу посещать матчи и искать кандидатов в сборную, это будут делать Писарев и Онопко. После каждого тура они будут представлять отчеты по каждом кандидату. Мне нужно сначала подробнее посмотреть на всех футболистов. Могу лишь сказать, что сборной нужно добавить смелости, не думать, что
Модель привлечения молодых игроков в сборную должна выстраиваться из интересов первой сборной. Писарев знает, как все работает по взаимодействию с молодежной сборной, у нас будет контакт с Галактионовым по привлечению игроков для первой сборной.
Капитана сборной будем выбирать после того, как поймем, кто приедет в расположение команды. Посмотрим, когда соберемся на первый сбор. Уже там будем делать выбор, со всеми пообщаюсь и познакомлюсь. С тренерским штабом мы уже запланировали общение с потенциальными кандидатами и тренерами команд РПЛ. Послезавтра уже со Слуцким пообщаемся, он многое может рассказать про совмещение, а также потенциальных сборников. С Черчесовым общения пока не планировал.
Александр Дюков: «Информация о 700 тысячах евро не соответствует действительности. Финансовые условия контракта мы не разглашаем. Скажу лишь, что это было самым последним, что мы обсуждали. Валерия Георгиевича интересовало другое».
Валерий Карпин: «6-й тур РПЛ запланирован на
Результат на Евро я оценивать не буду, все уже сказали, что это неудовлетворительно. Эмоциональное состояние игроков после Евро, наверное, было не очень сразу после турнира, а сейчас должно быть нормальным. Я тоже недели две был подубит, когда не попал в свое время в финальную часть Евро-2000. Дальше уже все начинают думать про набор формы и свои команды.
Валерий Карпин: «Реформы Hypercube оценивать не буду, мне сейчас точно не до этого. У меня много работы в “Ростове” и сборной. Я пока никаких материалов даже не видел».
Александр Дюков: «Я бы подчеркнул, что предложения Hypercube — это не реформы. Это изменение формата. Обсудим все с клубами и примем решение».
Валерий Карпин: «Я уже высказывал свое отношение к лимиту с 2008 года. По работе в “Ростове” могу сказать, что самое главное —
Александр Дюков: «Моя позиция по лимиту не изменилась, я его противник. Лимит утверждает министерство спорта. Сейчас обсуждаем с правительством и лично с Чернышенко возможные изменения. Я считаю, что от лимита больше вреда, чем пользы. Последний лимит — это шаг вперед: выросло игровое время для молодых россиян, клубы начали более ответственно подходить к подписанию легионеров. Но у этого лимита тоже есть свой потолок. Пока не знаю результаты дискуссии с правительством, может быть, в ближайшее время будут изменения».