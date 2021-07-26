«На долгосрочное совмещение не согласились бы ни я, ни РФС». Карпин — о назначении в сборную, Дзюбе и лимите на легионеров

О назначении

Валерий Карпин: «Хочу поблагодарить РФС за оказанное доверие и честь. Даже присутствует волнение, сам этому удивляюсь. Надеюсь, мы сможем справиться с поставленной задачей — выходом на ЧМ в Катаре. Без контрольных матчей сразу начинаем. Времени не так много, надо провести его с пользой. РФС обещали полную поддержку, за что также отдельное спасибо. Короткий срок контракта связан с форс-мажорной ситуацией. Все пошли на компромисс. Посмотрим в декабре. Меня вполне могут уволить и из «Ростова», может быть, мне даже негде будет оставаться. Посмотрим, в футболе все меняется быстро. Задачи по долгосрочному контракту передо мной не стояло. Я не спаситель, это точно. Я сказал месяц назад, что не хочу в сборную? Поставьте себя на мое место. Вы хотите, чтобы я при контракте в клубе сказал, что хочу в сборную? Это было бы неэтично по отношению к «Ростову».

Валерят ли болельщики? А как вы думаете? Было много сообщений и поздравлений. Болельщики поверят, сейчас все хорошо, все хлопают в ладоши. Это до первой игры. Будет положительный результат — все будут дальше радоваться. Если нет — все будет иначе. Это футбол, мы уже привыкли. По ходу матча РПЛ против «Динамо» телефон разрывался. Но во время матча я говорил только со скамейкой клуба. Никому больше не отвечал во время матча.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/8sMwE_Fzr4I" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Александр Дюков: «Хочу высказать слова благодарности Станиславу Черчесову за работу. Он возглавлял сборную почти пять лет, за это время команда достигла определенных успехов. Мы помним домашний ЧМ, отбор на Евро-2020. Но финальная часть чемпионата Европы получилась неудачной. По ее результатам мы совместно со Станиславом Саламовичем приняли решение расторгнуть контракт. РФС назначил Валерия Карпина, контракт действует до конца 2021 года и может быть продлен. Валерий Георгиевич не нуждается в представлении. Будучи футболистом, он успешно выступал в России и за рубежом, был одним из лидеров сборной. После завершения карьеры игрока он получил богатый тренерский опыт, руководил «Спартаком», сейчас тренирует «Ростов». При принятии решения мы исходили из того, что Валерий Георгиевич является одним из лучших российских специалистов. Сильный мотиватор, умеет работать с молодежью, хорошо разбирается в российском футболе.

Желание по назначению исходило с двух сторон. Контракт будет продлен автоматически до марта 2022 года, если сборная попадет в стыковые матчи. Вне зависимости от результата мы в декабре подведем итоги отборочного цикла и решим по будущему. Жесткий дедлайн по выбору тренера я установил исключительно из рациональных соображений. Не для того, чтобы поставить высокую планку. Уже в начале сентября первые матчи отборочного цикла, тренерский штаб должен начать работу с момента возобновления чемпионата — просматривать все матчи нашего чемпионата и потенциальных кандидатов в сборную. Я участвовал в переговорах. Дедлайн никак не мешал их ходу. Даты матчей отборочного цикла было необходимо учитывать.

О совмещении

Валерий Карпин: «На долгосрочное совмещение не согласились бы ни я, ни РФС. Без коронавируса ситуация была бы другая, Евро закончился бы год назад. В таких условиях было бы время на подготовку к отборочному циклу. Мы же вошли в это положение форс-мажора. За совмещение никто не голосует, но в такой ситуации приходится идти на подобные меры. Согласен, что от совмещения результат все равно не будет зависеть. Для меня это тоже был сложный шаг. Больше всего меня волнует психологическая усталость — хватит ли мне эмоций и на «Ростов», и на сборную. После долгих раздумий пришел к тому, что я готов. Тем более у нас в ноябре должно все закончиться, если обойдемся без стыковых матчей. Без поддержки всего футбольного сообщества, начиная от журналистов, будет нелегко. Тренерский штаб ко всему готов.

Вопрос семьи для меня также стоял на повестке дня. Помимо моего желания, был фактор «Ростова» и моей жены. Сейчас на нее ляжет весь груз до декабря. Не будет ни мужа, ни папы. Она меня поддержала, сказала, что справимся. Это же не на всю жизнь. Придется откусывать время от семьи.

Александр Дюков: «Я по-прежнему противник совмещения. Однако речь про продолжительное совмещение. Сейчас же мы говорим про краткосрочное совмещение. Мы пошли навстречу Валерию Георгиевичу, который не мог оставить свой клуб накануне старта сезона. На данный момент не вижу никаких угроз при краткосрочном совмещении в четыре месяца. Этот фактор точно не будет определяющим в наших результатах в отборе на ЧМ. Другие факторы скорее способны оказать большее влияние. А долгосрочное совмещение — это неправильный подход. В декабре принимаем решение по совмещению. Либо Валерий Георгиевич продолжит работать только в сборной, либо же он останется в «Ростове».

О Дзюбе

Валерий Карпин: «Артем Дзюба был и остается важным игроком в российском футболе. Мои личные отношения с кем угодно не могут влиять на сборную. Личные отношения останутся за бортом. Если Артем будет способен помочь сборной, он будет в национальной команде. Это касается всех футболистов».

О задачах

Валерий Карпин: «На ЧМ сначала нужно попасть. Это единственная задача».

Александр Дюков: «Сейчас основная задача — прохождение отбора на ЧМ, но никто не снимает с повестки вторую задачу — построение новой сборной, которая будет конкурентоспособной уже на Евро-2024. Краткосрочный контракт этому никак не противоречит. Мы рассчитываем, что пройдем на ЧМ в Катар и продолжим работу с Карпиным, но в любом случае это не будет противоречием. Развитие «Ростова» при нем соответствует европейскому уровню по многим факторам. Команда играет агрессивно, компактно и не жмется к своим воротам. «Ростов» умеет быстро доставлять мяч в атаку. Это то, что мы видели в исполнении ведущих сборных на Евро. В такой футбол и пытается играть «Ростов». Наши взгляды на футбол совпадают, поэтому даже в случае краткосрочного пребывания Валерия Георгиевича он даст импульс для развития новой команды. Он продолжит работу Черчесова в этом направлении. И надеюсь, мы придем к новому, современному футболу.

Если сборная не попадет на ЧМ, это будет ответственность и РФС, и моя личная. Но давайте будем объективными. Проблемы сборной длятся не одно десятилетие. Это результат проблем в детско-юношеском футболе и системе подготовки спортивного резерва. Без реформ в этом направлении нам трудно рассчитывать на долгосрочный успех нашего футбола. Система футбольного хозяйства должна быть изменена. К сожалению, в предыдущие годы мы сделали мало. Продвинулись только в плане инфраструктуры — благодаря ЧМ-2018. А по тем же манежам и полям мы все еще сильно уступаем. То же самое касается наших тренеров и системы детско-юношеских соревнований, а также массовости нашего футбола. Нужно дать возможность каждому желающему ребенку заниматься футболом. Мы реализуем десятки образовательных программ, провели аттестацию школ, проводим реформу юношеских соревнований и лиг по разным регионам. Также продвигаем проекты по развитии массовости футбола. Нужно время, чтобы все эти реформы принесли результат. Мы делаем один в один то, что делают датчане, но они это начали реализовывать еще в 2001 году. Важно также, чтобы наш профессиональный футбол тоже менялся, здесь многое зависит от тренеров всех клубов.

О составе

Валерий Карпин: «Все будет зависеть от состояния игроков в конкретный момент. Можно быть хорошим игроком, но в сентябре быть в плохой форме. Это не клуб, а сборная, здесь никому не гарантировано попадание в состав. Что касается методик, мы постараемся нашу практику воплотить в сборной. Конечно, я хочу видеть игру как у «Барселоны» в лучшие годы. Но будем исходить из наших возможностей. Верю, что наши футболисты могут играть в смелый футбол.

Тренерский штаб известен: Писарев, Онопко, Кафанов, Луис Мартинез и Джонатан Альба. Так как я не могу посещать матчи и искать кандидатов в сборную, это будут делать Писарев и Онопко. После каждого тура они будут представлять отчеты по каждом кандидату. Мне нужно сначала подробнее посмотреть на всех футболистов. Могу лишь сказать, что сборной нужно добавить смелости, не думать, что кто-то может быть сильнее нас. В большей степени это зависит от менталитета. Надо всем немного опуститься на землю, не говорить, что мы кого-то сильнее и обязаны разрывать команды вроде Словении. Но и не надо думать, что мы слабее Испании и Хорватии. Мы в свое время играли без интернета, ехали против «Реала», даже не знали, против кого нам выходить, было все равно. Многое можно изменить в игре. Но если не изменить менталитет, никакого толка не будет. Если что-то делать с опаской или выжидая, не будет смысла. Необходимо изменить менталитет или же вызвать футболистов, которые уже живут с этим менталитетом.

Модель привлечения молодых игроков в сборную должна выстраиваться из интересов первой сборной. Писарев знает, как все работает по взаимодействию с молодежной сборной, у нас будет контакт с Галактионовым по привлечению игроков для первой сборной.

Капитана сборной будем выбирать после того, как поймем, кто приедет в расположение команды. Посмотрим, когда соберемся на первый сбор. Уже там будем делать выбор, со всеми пообщаюсь и познакомлюсь. С тренерским штабом мы уже запланировали общение с потенциальными кандидатами и тренерами команд РПЛ. Послезавтра уже со Слуцким пообщаемся, он многое может рассказать про совмещение, а также потенциальных сборников. С Черчесовым общения пока не планировал.

О контракте

Александр Дюков: «Информация о 700 тысячах евро не соответствует действительности. Финансовые условия контракта мы не разглашаем. Скажу лишь, что это было самым последним, что мы обсуждали. Валерия Георгиевича интересовало другое».

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О подготовке к первым матчам

Валерий Карпин: «6-й тур РПЛ запланирован на 28—29 августа . 30 числа приедут футболисты на сбор. У нас будет буквально одна полноценная тренировка. Хотел бы попросить клубы РПЛ пойти навстречу и сдвинуть тур на другие даты. Я и сам высказывался против этого раньше. Возможно, этот шаг будет бесполезным. Но все же это моя личная просьба, чтобы получить игроков чуть раньше 30 числа. Буду очень благодарен, если тренеры пойдут навстречу.

Результат на Евро я оценивать не буду, все уже сказали, что это неудовлетворительно. Эмоциональное состояние игроков после Евро, наверное, было не очень сразу после турнира, а сейчас должно быть нормальным. Я тоже недели две был подубит, когда не попал в свое время в финальную часть Евро-2000. Дальше уже все начинают думать про набор формы и свои команды.

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О реформах от Hypercube

Валерий Карпин: «Реформы Hypercube оценивать не буду, мне сейчас точно не до этого. У меня много работы в “Ростове” и сборной. Я пока никаких материалов даже не видел».

Александр Дюков: «Я бы подчеркнул, что предложения Hypercube — это не реформы. Это изменение формата. Обсудим все с клубами и примем решение».

О лимите на легионеров

Валерий Карпин: «Я уже высказывал свое отношение к лимиту с 2008 года. По работе в “Ростове” могу сказать, что самое главное — детско-юношеский футбол. И здесь нужно начинать с нас, тренеров. Особенно с детских тренеров. Если специалист получает 20−30 тысяч рублей, он не может думать о футболе, ему приходится искать дополнительные источники заработка. Так что сначала нужно решить проблемы детско-юношеского футбола, а потом все остальное».