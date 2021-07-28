Георгий Кондратьев утвержден главным тренером сборной Беларуси

В сентябре национальной сборной предстоят матчи квалификации чемпионата мира-2022 года против команд Чехии, Уэльса и Бельгии.

Кондратьев с 6 апреля 2021 года руководил сборной Беларуси в качестве и.о. главного тренера. На этом посту он сменил Михаила Мархеля. В июне сборная Беларуси под началом Кондратьева уступила команде Азербайджана в товарищеском матче (1:2).