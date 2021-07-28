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17:56 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Испания отправила Гайча и Понсе домой, Малком помог изменить игру Бразилии

Главные события 3-го тура олимпийского футбольного турнира.

Летняя олимпиада
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Источник: AFP 2021

Слезы Гайча и кошмар Аргентины

Группа С

  • Испания — Аргентина — 1:1 (Микель Мерино, 66 — Бельмонте, 87).
  • Австралия — Египет — 0:2 (Райан, 44. Хамди, 85).

По итогам главной игры дня домой должен был отправиться один из претендентов на медали, что наложило отпечаток на характер матча. Испания старалась доминировать благодаря фирменному владению мячом, тогда как Аргентина пыталась его забрать. На каких-то отрезках бело-голубые показывали свой лучший футбол на турнире, только речь шла именно об отрезках. К перерыву ни одного стопроцентного момента у нападающего ЦСКА Гайча и его партнеров не было, и в плей-офф уже по истечению 45 минут выходил выигрывавший в параллельном матче Египет.

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У «Красной фурии», в свою очередь, снова возникли проблемы с реализацией. Из отличных позиция мазали Оярсабаль и Дани Ольмо, но, в конце концов, последний сделал игру, выступив в роли ассистента Мерино. А Гайч, у которого не было альтернативы из-за отсутствия в заявке спартаковца Понсе, не смог попасть по мячу, находясь на линии площади ворот.

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Однако после этого эпизода испанская оборона на пару минут поплыла, и если автогол отменила реакция Унаи Симона, то Бельмонте возродил интригу. Она, впрочем, прожила несколько оставшихся до финального свистка минут. Когда он прозвучал, Гайч разрыдался. Последний европейский победитель Олимпиады Испания идет дальше, тогда как Аргентина впервые в своей истории не вышла из группы на вторых Играх подряд.

Германию не спас гол русского немца

Группа D

  • Саудовская Аравия — Бразилия — 1:3 (Аль-Амри, 27 — Матеус Кунья, 14. Ришарлисон, 76, 90+3).
  • Германия — Кот-д’Ивуар — 1:1 (Левен, 73 — Хенрикс, 67, в свои ворота).

Бразильцы — сама беззаботность. Обстановка в команде такая, словно она не на ответственном турнире, а в коммерческом турне. Достаточно посмотреть на маленькое шоу, которое устроили в холле отеля Дани Алвес, Ришарлисон и Диегу Карлос, присоединившиеся к игравшей на рояле главному тренер женской сборной — знаменитой шведке Пиа Сундхаге.

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Столь же легко Бразилия повела в счете, когда Клаудинью с углового навесил на голову Матеусу Кунье. Однако аравийцы, которым до этого удалось создать проблемы Германии, отыгрались, и фавориту пришлось помучаться. Важными фигурами в процессе преображения «Селесау» стали вышедшие на замену Рейниер и Малком. Зенитовца, который в перерыве поменял Антони, болельщики теперь требуют включить в стартовый состав. Главными же героями Бразилии остаются мотор средней линии Бруну Гимараэс и автор победного дубля Ришарлисон, на счету которого 5 мячей в трех турах.

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Ну, а серебряный призер предыдущей Олимпиады отправляется домой. Германия по ходу игры с ивуарийцами не смогла создать сопернику сколь-нибудь значимых проблем. Африканцы же прагматично играли на устраивавшую их ничью, да еще и поймали свой шанс впереди, заставив Хенрикса срезать мяч в собственные ворота. К жизни команду Штефана Кунца вернул Эдуард Левен — сын эмигрантов из России, одно время рассматривавшийся как кандидат в нашу сборную. Перешедший недавно из «Герты» в «Бохум» 24-летний полузащитник красивым ударом со штрафного отправил мяч в «девятку». Но это все, чем могут похвастаться европейцы, которые в оставшееся время скорее могли пропустить еще пару голов.

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Япония уничтожила Францию

Группа А

  • Франция — Япония — 0:4 (Кубо, 28. Сакаи, 34. Мийоши, 70. Маэда, 90+1).
  • ЮАР — Мексика — 0:3 (Вега, 18. Ромо 45. Мартин, 60).

Главный японский талант Кубо, права на которого принадлежат «Реалу», провел два сезона в арендах — в «Мальорке» и «Хетафе». Сейчас Такэфуса делает заявку на то, чтобы подняться на ступеньку выше. Подкараулив отраженный Бернардони мяч, форвард стал единственным участником Игр, сумевшим забить во всех трех турах группового раунда. В похожей ситуации отличился и один из ветеранов «Синих самураев» — 31-летний защитник «Марселя» Сакаи. По сути, как и в параллельном матче Мексики, все очень быстро закончилось. И сенсации в этом не было, потому что Франция без не отпущенных клубами звезд в двух матчах из трех выглядела бледной тенью самой себя, тогда как Япония имеет реальные шансы побороться за медали. В паре с новозеландцами хозяева выглядят очевидными фаворитами.

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У Кореи 10 голов в двух матчах

Группа В

  • Румыния — Новая Зеландия — 0:0.
  • Корея — Гондурас — 6:0 (Хван Уй Джо, 12, 45, с пенальти., 52, с пенальти. Вон Ду Джа, 19, с пенальти. Ким Джин Я, 64. Ли Канг Ин, 82).

В этой группе перед заключительным туром у всех команд было поровну очков, поэтому плей-офф для них де-факто стартовал в среду. Корея выиграла пропуск в четвертьфинал нокаутом, забив за два последних тура 10 мячей, а нападающий «Бордо» Хван Уй Джо оформил хет-трик. Ничья же в параллельной игре оказалась в пользу Новой Зеландии, которая единственную победу одержала в стартовой встрече с корейцами, и этого хватило для исторического выхода в четвертьфинал.

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В четвертьфиналах в субботу, 31 июля, встречаются:

  • Испания — Кот-д’Ивуар. 11.00
  • Япония — Новая Зеландия. 12.00
  • Бразилия — Египет. 13.00
  • Корея — Мексика. 14.00.
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